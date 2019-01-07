【尋親】六旬女工麥頌崎猝死遺體無人領　同事憂淪無主孤魂代尋親

「唔想佢孤零零被人扔去公眾儉房，真係好心噏！」 任職公立醫院清潔工、60多歲的麥頌崎在去年11月上旬，乘小巴返工途中不省人事，急救未幾即告猝死。面對共事多年的好同事溘然而逝，於同一醫院工作的李小姐，得悉麥頌崎的遺體至今仍無人認領，亦曾多番嘗試聯絡其家人不果，她擔心若無人認領麥女遺體，她將要長埋沙嶺公墓，成為無名無姓孤魂，遂「拍心口」希望代領遺體，但由於她並非麥的親人，亦未獲授權，故不得要領。 認領限期即將屆滿，李小姐遂與其他同事發起網上尋親，呼籲公眾如有任何線索，可提供消息，期望可盡早為其辦理後事，讓麥頌崎得到安息。

死者生前於瑪嘉烈醫院任職清潔工，現時其遺體未有人認領，仍存放於醫院安息居內，但稍後需移送至公眾殮房。(資料圖片)

生前隻影形單 死後無親人認屍

麥女全名麥頌崎，生前於瑪嘉烈醫院擔任清潔工，年資逾10年。李小姐是麥女的醫院同事，雖然並非同一部門，但兩人同屬天水圍街坊，經常有講有笑，可算熟稔；李小姐亦不時於屋企附近餐廳偶遇麥女，但每次均見她影單隻影。

去年11月上旬，麥女於清早乘車返工途中突然暈倒，並送至瑪嘉烈急救，惟最後證實不治。當天返夜班的李小姐憶述，自己收工時，赫見麥女被送至急症室，原以為搶救成功，詎料事隔數小時，麥已不幸離世。她又提到，麥女生前患有哮喘，曾因氣管收縮被要求留醫，但被麥拒絕。

麥女生前居於天水圍公屋，但李小姐上門後無所獲。(資料圖片)

若仍無人認領 將成「無主孤魂」

由於麥離世後，遺體一直未有親人認領，李小姐事後曾前往麥女生前居住的公屋單位「拍門」，但無人應門，又試過翻閱其手機電話簿，亦未能尋獲其親屬聯絡。

李小姐指，據了解麥女單身未嫁，但過往於言談間，曾提及自己有同住的親人，「佢話屋企有個人」，惟至今亦未有任何親屬前來認領遺體，她大感奇怪，亦為麥女憂心著急：「如果過了3個月無人認領，就要送去公眾殮房，好殘忍。」李女士遂與同事發起網上尋親，但至今未有任何音訊。

李小姐憂心死者成無主孤魂，與同事發起網上尋親，但音訊全無。(Facebook 截圖)

無人認領遺體或長埋沙嶺公墓

曾為不少長者及露宿者代辦身後事的社區組織協會幹事吳衛東指，由他人代領遺體程序較為困難，但並非不可，因醫院一般會轉介至警方處理，如未有親人認領，代領者需經多重認證，他過往曾為機構受助者代辦身後事，如有紀錄證明，所需時間較快。他又指，遺體會隨擺放時間出現變化，亦會影響容貌，建議如情況許可，應盡快領取。



根據現時程序，醫管局有既定機制處理無人認領遺體，會先將未有家屬資料的身故病人，轉交至警方處理，倘未能聯絡上死者家屬，一般於一個月內，遺體便會被列為無人認領，醫院會按《公眾衞生及市政條例》，安排遺體由食物及環境衞生署處理，食環署隨後會以土葬或經火化後安葬於沙嶺墳場，墓碑無名無姓，只有一個號碼。此外，政府會將部分無人認領遺體轉贈至港大醫學院，作「大體老師」的教學用途。



《香港01》已向醫管局及食環署作出查詢，正等待回覆。

死者資料

姓名：麥頌崎

年齡：逾60歲

職業：瑪嘉烈醫院清潔工

住所：天水圍