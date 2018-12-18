【無言老師】首對夫婦捐遺體作解剖教學　學生：怕下錯刀致不敬

這天，十個家庭的親友在將軍澳華人永遠墳場靈灰閣出席家人的撒灰禮。一對小女孩拿著顏色筆，在紙撒灰器上認真地畫，畫了藍天、白雲、草地。她們說：「因為今日有藍天。」她們想好好記住爺爺這天完成「無言老師」任務的日子。 無言老師——是香港中文大學醫學院的遺體捐贈計劃，遺體將作解剖教學用途，每位捐贈者都是一位無言身教的老師。 「今日，有温暖，有陽光，希望今天大家記住上天的恩賜。『無言老師』走來的路不易。」中文大學醫學院助理院長陳新安教授致謝辭，與女孩的畫不而謀合，除了對家人表示感激，亦說求遺體捐贈之難。撒灰禮，除了是與離世親人作最後道別，亦是離世者替在世者上的最後一課。 攝影：吳鍾坤

兩位女孩在紙撒灰器上給祖父畫上藍天白雲，說因為要記住今天是晴天。

父親當無言老師 啟發母跟隨

一位老太太，站在丈夫曾佛明的墓碑前，說：「謝謝你一生的付出，照顧我們一家。」曾佛明成為「無言老師」，女兒說其實是早年母親提議，子女作為年輕人，反而不知無言老師是什麼一回事。

無言老師的身教，不只是無私的奉獻，亦教曉在世的親人如何安然迎接死亡。劉倩萍的父母，是全港第一對「無言老師」的夫婦，父親劉振雄2011年成為無言老師，2013年完成「教學」工作，撒灰禮過後，母親也想通了，「媽媽話都做無言老師，叫我哋幫佢填表。」採訪當天，正是母親區佩文老師的撒灰禮，倩萍與家人決定把父母合葬。

劉倩萍（前）與丈夫（後）父母皆是無言老師，當天為母親區佩文老師主持撒灰儀式。

十多年前，「某天，我爸爸同我哋講『我寫咗信畀中大校長沈祖堯，我要做無言老師』。」全家都驚訝，「當時反應係『吓，唔係啊嘛』。」女兒倩萍憶述。倩萍其實是基督徒，本應相信身體只是軀殼，人的靈魂會在天家。想不到爸爸冷不防一個決定，才發現自己還未看透死亡，「始終係中國人。」死亡在華人社會是禁忌，不談死，自然沒有好好準備。「嗰時媽媽唔係咁開心，媽媽話『有冇搞錯，咁快就諗呢啲嘢。』」父親請倩萍替他在申請表格上簽署。因為現時遺體捐贈登記在香港沒有法律效力，死者直系親屬擁有遺體最終處理權。每一位無言老師的決定，都先要與家人交代清楚。情萍還好記得爸爸自豪的一句：「我可以做無言老師喇。」



簽署後幾年，家裏無人再提起此事，倩萍：「大家都唔覺得爸爸會咁快走。」世事難料，父親習慣每天晨運，一天早上在公園踏單車時發生意外，在醫院渡過七天便離開了。倩萍說：「到爸爸過咗世，我都唔敢提呢件事，怕媽媽唔開心。」，她指的是父親簽署成為無言老師一事。這時，母親卻主動提醒倩萍：「爸爸話過要做無言老師，你要聯絡中大。」

紙撒灰器由社企設計，讓親人寫上給先人最後的話語。

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2011年只有7位遺體捐贈者

這兩年遺體捐贈者數目尚算穩定，2016及2017年分別有97及103位遺體捐贈者。然而，2011年，倩萍父親劉振雄過世那年，只得七具捐贈者的遺體。因此，劉振雄「老師」的奉獻，對當年醫科生而言，何其珍貴。

第一課解剖課：揸住刀手震

一位醫科生Tiffany憶述第一課解剖課，沒有一位同學遲到，「那天，全部二百幾人準時，早好多到。」因為他們知道今天是好重要的一課，要尊重一群無私奉獻的遺體捐贈者，無言老師甘願赤裸裸地躺在他們面前，對學生而言，是無言的力量，對其生命的衝擊。 「解剖課，大家穿上保護衣，情景比較嚴肅、緊張。」Tiffany說。他們默哀過後，才開始解剖。

亦有同學憶述：「因為遺體有做到防腐處理，跟我們想像的屍體好唔同，有少少震驚。唔好講落刀，落手摸都猶疑咗一陣。但，我哋明白係學習過程，而且冇需要怕呢件事。」躺在解剖床上，不再是中學生物課時那一對牛眼，他們得要小心翼翼向無言老師下刀，因為只要一不留神，下刀太深，破壞組織，便浪費了無言老師的付出與信任。有同學說：「我揸住刀都手震，真係未試過揸住手術刀去解剖身體，第一刀掂到皮膚組織，唔敢好深，怕做錯。但原來越熟練，越睇得多（遺體），越睇得到更多身體的結構。」陳新安教授說：「冇一個身體係一樣，唔係電腦程式。」因此，每一位無言老師給學生的教學，都是獨一無二。

醫科生為無家屬的無言老師撒灰，以示謝意。

唔會因為佢已離開人世，而不當他們是生命。 中大醫科生

學生每接觸一位無言老師，上面都寫著他們經歷過的病患、背景。Tiffany：「緊張，係因為知道佢哋有好大的故事，有更大的責任，唔想犯錯。」，亦有同學補充：「見到自己無言老師，喺身體反映出佢哋嘅疾病，有時令我諗返起佢哋曾經的感受。」因此，同學說出深刻的反思：「我們當他們是真正病人，而非人體模型。唔會因為佢已離開人世，而不當他們是生命。」

學生的分享，是對家人最大的安慰和啟發。

父親啟發女兒當無言老師

陳新安教授當天致辭時提及「無言老師」計劃之難：「好大嘅障礙係親人的不捨，這是我們相當理解。但我哋應該高興，睇到老師心願已了，希望家人明白，我哋已將榮耀歸佢。」實在不難想像摯親身體的器官「各散東西」，毫不整全，對家人的難受。倩萍也坦言起初難以接受，但很快便想通了，「雖然係唔完整，詳細情形我都唔知，但幫到人研究，我覺得都係幾好的選擇。」學生稱呼其父劉老師，寫上感謝卡，一句「生命有限，知識永存」，老師和親友無憾矣。倩萍：「見到感謝信，我覺得爸爸真係做到佢想做嘅嘢。我爸爸真係幫到人。」又說：「而且我自己都準備填卡（申請做無言老師）。」這是父母對倩萍最大的教導。

陳新安教授說：「無言老師已訓練500個醫生，百多個外科醫生。」當天撒灰禮，一眾學生在場，替無家屬的無言老師進行撒灰禮，亦對每個家庭逐一致謝，分享從無言老師身上所學習的知識。當中有些家人自身仍未接受遺體捐贈當無言老師的做法，而學生的分享，是對家人最大的安慰和啟發。