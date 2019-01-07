【工展會】寒冬未過暖爐大賣　參展商料銷售額較去年增兩成

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第53屆工展會今天（7日）踏入最後一日，參展商使出「渾身解數」以減價促銷，部份展商則增加優惠希望「散貨」。場內有不少參展商表示，今年入場人士出手較去年「闊綽」，更有售賣家庭電器的參展商指，近月天氣轉涼有助暖爐銷情，部分產品亦已售罄，料總銷售額較去年增一至兩成。

德國寶推廣部經理吳靖邦指，預計整體銷售額勝去年兩成。（文雪萍攝）

第53屆工展會將於今天（7日）結束，場內不僅貼滿減價促銷廣告，亦有參展商把握最後機會，推出不同優惠吸引消費者，如禮盒裝鮑魚買六送五等，場內攤檔亦見人頭湧湧，小食街更是人山人海。

德國寶其中一款掛牆浴室暖爐一度售罄。（文雪萍攝）

天氣轉涼助暖爐銷情　旺丁又旺財

德國寶推廣部經理吳靖邦表示，公司有為工展會推出不同優惠，除減價推銷外，亦有贈品附送。而近月天氣乍暖還寒，利好暖氣機及暖爐銷情，部份產品較平日減價一至兩成，當中一款掛牆浴室暖爐更一度售罄，另電飯煲亦是受顧客追捧的產品之一。

工展會踏入最後一天，不少參展商亦把握機會推銷產品。吳靖邦說，單以今天半日銷售額已較昨日高出5%，料整日營業額可較平時高出10至20%。吳解釋，今屆工展會天公造美、大部份時間都沒有下雨，利好入場人流，而顧客人均消費額更達約3,000元，預計整體銷售額勝去年兩成，對此感滿意。

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工展小姐選舉於今天舉行，冠軍為梁桂儀（中）。（文雪萍攝）

工展小姐選舉圓滿落幕　威馬代表奪冠

此外，歷史悠久的「工展小姐選舉」亦今天舉行，現場氣氛熱鬧。在一片歡呼聲下，冠軍最終由2號威馬企業有限公司代表梁桂儀奪得，而亞軍及季軍分別為8號髮再生代表麥麗怡和9號愛家名品有限公司曾進意。

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