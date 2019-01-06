【工展會】內地客入場始知多攤檔無微信支付、支付寶：消費不成

第53屆工展會踏入倒數兩日，不少市民紛紛把握機會，前來維園掃貨。記者今日（6日）到場內視察，發現不少參展商張貼出告示，提醒顧客展期只剩最後2天，更稱「工展會最後優惠」、「益街坊」。 場內人頭湧湧，除了有港人一家大細到場，主力購買食品外，亦見到內地客的蹤影。不過，有內地客沒有兌換足夠港幣，入場後始發現大部分攤檔不設微信支付、支付寶，直呼：「我們沒有港幣！想消費也消費不了！」

內地旅客王小姐（右三）一行人來工展會行逛，入到場內卻發現不少攤檔不設微信支付、支付寶，一行人直呼：「我們沒有港幣！想消費也消費不了！」（黃詠榆攝）

內地旅客王小姐隨公司來港公幹，一行人順道來工展會逛逛，入到場內卻發現大多數攤檔不設微信支付、支付寶，一行人直呼：「我們沒有港幣！想消費也消費不了！」她批評，付款方法極不方便，且十分落後，「我們是來消費的，有錢也給不出去！」

王小姐的同行友人稱，來工展會主要希望購買零食，沒有特定預算。