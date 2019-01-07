社署調高長者綜援合資格年齡至65歲　生果金、長生津金額調高2.8%

政府今日（7日）公布，由今年2月1日起，將調高綜援計劃的標準項目金額，以及將公共福利金計劃下的高齡津貼（包括「廣東計劃」和「福建計劃」下發放的津貼）、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.8%，並把領取長者綜援的合資格年齡由60歲改為65歲。 社會福利署資料顯示，俗稱「生果金」的高齡津貼將增加40元，至1,385元；普通長者生活津貼增加75元，至2,675元；高額長者生活津貼則增加100元，至3,585元。

政府曾於《施政報告》倡將領取長者綜援合資格年齡，由現行60歲提高至65歲。（資料圖片）

《香港01》日前引述消息報道，相關措施將於2月1日正式實施，料首年將有逾2,000人不合資格申領。社署發言人表示，政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把綜援計劃的標準項目金額及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.8%。上述建議已獲得立法會財務委員會通過，經調整後的津貼金額由今年2月1日起生效。

兩項計劃調整共約126萬人受惠，政府為此將每年額外投放12.53億元。

發言人續說，由同日起，綜援計劃下的租金津貼亦將根據既定機制，按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動作出調整，租金津貼的最高金額將會調高2.7%。

另外，鑑於香港人均壽命延長及把退休年齡延至65歲的趨勢，政府在2017年1月宣布，將領取長者綜援的合資格年齡由60歲改為65歲。經調整電腦系統及作相關準備，政府會在今年2月1日落實有關安排。

發言人指出，於今年2月1日劃線，即該日子前已領取長者綜援的60至64歲人士均可獲豁免而不受影響。殘疾或健康欠佳受助人的綜援金額亦不受影響，不論其年齡，亦可繼續領取較健全成人為高的金額。