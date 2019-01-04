長者綜援門檻提高至65歲　消息指將於二月實施　逾二千長者受影響

現時有逾14.3萬人申領長者綜合社會保障援助（綜援），政府曾於《施政報告》倡將領取長者綜援合資格年齡，由現行60歲提高至65歲，料首年將有逾二千人不合資格申領。有消息人士透露，相關措施將於2月1日正式實施。

政府曾於《施政報告》倡將領取長者綜援合資格年齡，由現行60歲提高至65歲。（資料圖片）

新措施或於二月實施 料首年將逾二千名長者不合資格申領

政府早於2017年1月的《施政報告》提倡將領取長者綜援的合資格年齡，由現行60歲提高至65歲，以配合人口政策延遲退休年齡；新政策實施前，正領取綜援的60至64歲長者則不受影響。政策原訂於去年下半年實施，惟多月來並無蹤影，有消息人士透露，相關措施將於2月1日實施。

按照現行政策，60歲或以上的長者可申領長者綜援，而單身長者的綜援標準金額為每月3,485元，資產限額為47,500元；至於60歲以下健全成人綜援金額則為2,455元，及資產限額為21,000元。

換言之，新政策實施後60歲至64歲長者須轉申請健全成人類別，每月標準金額較過往少逾千元，其資產限制門檻亦較高。

民主黨立法會議員、福利事務委員會主席鄺俊宇（林若勤攝） 長者或將面臨福利空白期 鄺俊宇：「政府帶頭唔敬老！」 民主黨立法會議員、福利事務委員會主席鄺俊宇坦言，留意到政府以方法鼓勵長者重返職場就業，如推行中高齡就業計劃等，但不代表可削減60至64歲群組的長者福利：「政府帶頭唔敬老，佢主動提升（門檻），尤其是綜援網入面應該喺（能力）最弱嗰班嚟。」 憂連帶影響其他福利政策 他續說，擔憂政府延後長者綜援合資格年齡門檻，日後或以65歲作長者指標，影響到其他福利政策，「你咁都唔肯畀佢哋，更遑論全民退保、調高長生津金額！」而政策正式實施後，意味著60至64歲的長者須面對「福利空白期」，認為政府不交代安置方案，都不應推行新政策。