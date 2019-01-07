長者綜援收緊　新申領需逾65歲　鄺俊宇憂60至64歲長者淪「百無」

社會福利署今(7日)宣布，領取長者綜援的合資格年齡由下月1日起，從現行的60歲改為65歲。民主黨立法會議員兼立法會福利事務委員會主席鄺俊宇認為，目前的長者福利均為65歲，長者綜援的新調整，將令60至64歲人士成為「百無」長者，需面臨數年福利真空期，他表明將於褔利事務委員會上，要求港府交代。

鄺俊宇（資料圖片）

長者綜援新制下，申請資格將提升至65歲，換言之，原本可於舊制受惠、65歲以下的新申請者，需轉為申請成人綜援，比長者綜援少逾千元，以合資格的單身者計算，舊有方案每月本可領取3,485元，但新方案下僅能領取2,455元，兩者相差近千元。

60至64歲人士將成為「夾心」階層

鄺俊宇認為，不少長者步入60歲後，面臨年齡或健康問題，紛紛退休離開職場，惟目前除長者綜援外，其餘長者福利均為65歲，倘新制推行後，60至64歲人士將成為「夾心」階層，工作面臨退休，可供保障的安全網也隨之減少。

現時有逾14.4萬人申領長者綜援，他指，當中60歲至64歲人數達2.5萬，每年申請人數約為2000至4000人。若維持現有安排，每年開支約1億元，他表明，將會於立法會褔利事務委員會，要求港府交代有關人士可享福利。

社署指，港人均壽命延長，有見退休年齡延至65歲的趨勢，港府在去年已宣布上調領取長者綜援的合資格年齡。經調整電腦系統及作相關準備後，於今年2月1日起將申價資格由60歲上調至65歲，但在當天前已領取長者綜援的60至64歲人士均不受影響。同時，殘疾或健康欠佳的受助人，綜援金額亦不受影響。