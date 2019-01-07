【湯漢出山】湯漢稱感愕然　「大熱」夏志誠：我經常受到上主祝福

天主教香港教區主教楊鳴章上周四去世，香港教區於今（7）日下午宣布，宗座萬民福音部已通知由榮休主教湯漢樞機出任宗座署理(Apostolic Administrator)一職，負責在教區主教出缺期間，治理本港教區，直至宗座部門另行通知為止。 榮休主教湯漢樞機表示，大眾收到消息時會愕然，而他亦不例外，他與另一名被傳為「大熱」接任人選輔理主教夏志誠均認同，於推選「教區署理」之前，由教廷直接委任宗座署理的方法少有，但認為是考慮到湯漢樞機離任僅一年多，對教區事務仍非常熟悉，故只是一個短暫的過渡時期。被指不獲北京「祝福」的夏志誠則指，「我經常受到上主的祝福。」

天主教香港教區主教楊鳴章上周四去世，香港教區於今（7）日下午宣布由榮休主教湯漢樞機出任宗座署理一職。（余俊亮攝）

榮休主教湯漢樞機（左）與輔理主教夏志誠（右）出席記者會。（余俊亮攝）

輔理主教夏志誠解釋，他與湯漢樞機於本周六（5日）共同收到任命消息，由於周日及周一上午均忙於開會和處理主教楊鳴章上周病逝的事宜，所以延至今日（7日）才舉辦記者會。而「宗座署理」的權力等同一個正權主教，可以調動人事、教區發展，他認為是代表教廷非常重視香港的教區工作。

湯漢樞機表示，大眾收到消息時會愕然，而他亦不例外；但出於聽命於教廷，他也會接受任命。他表示不知道教廷任命他的真正原因，但相信是由於他在教區工作約25年，經驗豐富，所以再次獲得教廷任命，認為只是一個短暫的過渡時期。

天主教香港教區下午6時舉辦記者會，榮休主教湯漢樞機（左）將出任宗座署理。（余俊亮攝） 夏志誠：不認為是不受「祝福」 被問到是否輔理主教夏志誠不受中央祝福，而未能出任主教，湯漢樞機否認傳聞，認為他剛退休一年多，而楊鳴章的離世是非常突然，所以教廷需要時間作出更佳決定，「唔係話呢個有機會、呢個無機會。」 夏志誠坦言，直接委任宗座署理的方式是較為少有，「但好難說明有幾少有。」他強調，聖職人員會接受教廷安排，至於是否如外界所傳「未受祝福」，他只稱：「我經常受到上主的祝福。」他續指現時「祝福」是被擁有政治權力的人看重，但他並不會如此看待「祝福」的意義。夏志誠又稱，雖然教廷未有解釋，但他相信是教廷希望香港教區可有較順利的過渡，「咁樣睇係非常好的安排。」

輔理主教夏志誠被指不受中央祝福，而未能出任主教。（余俊亮攝）

夏志誠又指，收到教廷任命時，他與湯漢樞機均感到愕然，但他事後回想，認為教廷的決定是「最好的決定」，因他認為對方有更多的經驗，對香港教區是更好的安排，亦是「上主的引領」；他又呼籲，如有教友對此感驚訝，應「在禱告中得知上主的恩賜」。