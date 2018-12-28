【副學士】理大阮博文：八大自資院校靠口碑　非單憑名銜收生

檢討自資專上教育專責小組昨日（27日）向政府提交報告，就本港自資專上教育發展提出13項建議。理工大學專業及持續教育學院院長阮博文今（28日）在電台節目中指，對報告整體感覺正面，惟擔心日後八大的自資課程都交由學術評審局評審，所需時間較現時長。而對於八大的附屬自資學院的名稱問題，他就認為，八大自資課程收生更依靠課程口碑，「名是重要，但不是只靠名去維持。」

檢討自資專上教育專責小組昨日（27日）向政府提交最終報告，就本港自資專上教育發展提出13項建議。(資料圖片／余俊亮攝)

身兼自資高等教育聯盟主席的阮博文今在港台節目《千禧年代》中指，對報告整體感覺正面，認為是肯定了自資界，包括八大的附屬自資學院對高等教育的貢獻，並肯定了副學位的價值。

不過他指，對於報告的個別細節，不同院校有不同看法，如對於八大與其附屬自資學院需「分家」就令他有擔心。他指，歡迎政府指名稱、證書等可由大學彈性處理，但就指，現時課程是由大學自行審批，分家後就由學術評審局審批，「但仍用那間學校的名，有點問題」。

被問到如果大學附屬自資學院不能再使用大學作為名稱一部分，對收生會否有影響。阮博文就指，在十多年前，自資課程是新事物時，由大學開辦的課程會較受歡迎，學生及家長信心較大，「但現時過了十多年，靠口碑，靠在網上流傳的資訊，名是重要，但不是只靠名去維持。」

理工大學專業及持續教育學院院長阮博文認為，八大自資課程收生更依靠課程口碑，「名是重要，但不是只靠名去維持。」 （資料圖片）

阮博文續指，憂慮課程是由大學自行審批變成由學術評審局審批會令審批時間更長。他指，現時大學審批新課程需時約一年，而學術評審局需處理多間院校申請，「聽說需要2年去批新課程，未來如果加上八大，條隊會更長﹖」惟他指不擔心由學術評審局進行審批的水平，因兩者的機制差不多。

而對於未來八大課程亦有機會被取消註冊，他就稱如課程收生不足、長期虧蝕，相信院校自己亦不會再繼續開辦。被問到報告能否「搞活」自資專上教育，他就指現時環境困難，因學生人數持續不足，他認為政府應放寬非本地收生限制，考慮配合大灣區專上教育發展，並指政府需提供更多配套，如海外學生宿舍。

聽眾陳女士致電節目，指高級文憑實用性不大，而且申請學費津貼時手續繁複，認為令學生卻步。而另一聽眾陳小姐就指出現時大部分自資課程均需有副學位學歷，無照顧一些中學畢業、到社會工作多年，而又想進修的人士。