【01獨家】安達臣6資助出售盤分布曝光　房協房委同享「樓王」盤

政府去年6月底宣布將9幅私樓用地撥作公營房屋用途，其中6幅位於安達臣道石礦場、3幅位於啟德發展區，合共可提供1.06萬伙單位。除了一幅啟德用地會批予房協作安置受真善美村重建影響住戶外，《長遠房屋進度報告》2018年周年進度報告更指出，其餘8幅用地將「平分」予房委會及房協，全數興建資助出售房屋。 據了解，房協、房委會會在8幅用地合共約建9,000伙資助房屋，其中安達臣道石礦場前方的兩幅「無敵海景」地皮，房委會及房協分別各獲得一幅土地，料單位落成後勢成為資助出售盤「樓王」。消息透露，房協仍正與政府商討地價安排。

安達臣道6幅地皮位置，可盡覽東九龍開揚海景景觀。（資料圖片／李澤彤攝）

房協、房委會分別建4,500伙資助房屋

消息透露，安達臣道R2-2、R2-3、R2-4將撥予房協興建資助出售房屋，連計啟德2B1地盤，將可建約4,500伙。據悉，未來上述地皮興建的資助房屋，檔次將與房協早前推售的屯門「翠鳴臺」及將軍澳「翠嶺峰」相近。

至於房委會則於安達臣道獲批R2-5、R2-6及R2-7地皮。若計及啟德2B區的2號地皮，房委會同樣合共可建約4,500伙單位。

↓安達臣道6幅地皮景觀↓

↓啟德3幅地皮景觀↓

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房協仍與政府商討地價財務安排

政府現時與房協的批地安排，是資助出售項目會收取一半地價，而房委會則是前者只收取土地開發成本。消息指，房協仍然和政府商討地價的新財政安排，但相信磋商進度不會影響各項目工程時間。

安達臣兩煙海景地皮由房委及房協平分

安達臣道石礦場地勢較高，享盡維港海景優勢，其中R2-2及R2-5更位於最前方的兩塊地皮，預料可盡覽維港煙花海景。同時，R2-2本來屬於最新的賣地計劃表，由於地理位置優越，該地皮曾被料為「地王」。

至於其他地皮，則位於R2-2及R2-5後方，預料日後大廈建成後，低層至中層單位住戶的景觀，會被樓景遮擋。

根據《長遠房屋進度報告》2018年周年進度報告，政府考慮有關用地的原有規劃意向及鄰近發展，房委會及房協將各自在一幅位於啟德的用地，以及三幅位於安達臣道石礦場的用地，發展資助出售房屋。

同時，另一幅啟德用地，將批予房協重建真善美村，並再在真善美村重建後，用作安置樂民新村受重建影響住戶。