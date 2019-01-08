華爾街日報：中國應馬來西亞要求　監控該報駐香港記者

《華爾街日報》1月7日報道，中國政府官員於2016年曾與馬來西亞政府代表會面，就拆解一馬貪污案（1MDB）商討對策，其間中國公安部副部長曾答應大馬方，會全面監控《華爾街日報》駐港記者，包括他們的住址、辦公室及個人電子用品。 《香港01》今日下午向香港特首辦及保安局查詢，暫時未有回覆。

《華爾街日報》1月7日刊出調查報道，指中方欲救大馬涉貪基金，換一帶一路合約，當中提及中國應馬來西亞要求，監控該報駐香港記者的住址、辦公室和通訊。（華爾街日報網站）

《華爾街日報》1月7日刊出調查報道，指中國欲救大馬涉貪基金，換一帶一路合約。報道引述從未公開的會議記錄，指中方官員曾與馬來西亞官員會面，就一馬案（1MDB）商討對策，及雙方交換條件。

報道引述一份馬來西亞會議紀錄摘要，指現任中國公安部副部長兼該部港澳台辦公室主任孫力軍，於2016年6月27日與大馬代表會面時確認，中方正按大馬要求，全面監控有份調查一馬案的《華爾街日報》駐港記者，包括「全面竊聽其住宅、辦公室、電子器材，取得其電腦、電話、網絡數據，及全面運作上的監控。 」

曾主力調查及揭露一馬案的《華爾街日報》記者Tom Wright，現時為該報駐港亞洲經濟編輯。

報道：監控資料將交予大馬

該份摘要更指，「孫先生說，中方會確立香港《華爾街日報》的與馬來西亞人士的聯繫，當 準備好後，便會將所有數據透過非官方渠道交予馬來西亞方，然後馬來西亞方可作出所需行動。」但該報指，現時未能確立到底中國有否提供此等資料，而孫力軍並無回覆該報查詢。

《華爾街日報》發言人指，該報有聘用安全及網絡安全專家，以確保該報記者的安全，和他們的消息來源間的通訊能夠保密。

報道主要引述會議記錄，稱中國官員告訴大馬官員，中國將向一馬基金提供緊急經濟緩助，又答應利用影響力，試圖讓美國和其他國家撤銷與一馬案對時任首相納吉和其他同謀犯的調查和控罪。

華爾街日報報道，其駐港記者被監控。（資料圖片 / 法新社）

《華爾街日報》駐港記者，與母公司道瓊斯，共用中環廣場辦公室。道瓊斯香港辦公室回覆《香港01》查詢指，不會補充回應事件。

《香港01》就《華爾街日報》的報道，於今日下午向香港特首辦及保安局查詢，包括上述指控是否屬實，而香港政府是否知情及有否參與監控，是否涉及內地部門跨境執法等，正待回覆。

馬國指有證據或展開調查

據馬來西亞傳媒《當今大馬》報道，馬國財政部長林冠英表示，當地政府將調查有關報道是否屬實。「我會調查是否有這樣的交易。如果發現有白紙黑字明確說明此事，我們將會進一步調查。」