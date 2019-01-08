科大委任首席副校長　澳大副校長倪明選接替史維　今年第二季履新

史維去年升任香港科技大學校長後，首席副校長職位一直懸空。科大今日（8日）宣布，委任倪明選為首席副校長，他預計於今年第二季履新。 倪明選是計算機科學及工程學者，現為澳門大學術副校長和該校的電腦及資訊科學系講座教授；2002年至2008年間，倪曾擔任科大計算機科學及工程系系主任。

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科大表示，倪明選的聘任，是經由首席副校長遴選委員會領導的嚴謹全球招聘程序，並於獨立顧問公司的協助下，以及考慮科大各持份者的意見後所得出的成果。

倪明選於臺灣大學取得電機工程學理學士學位，其後前往美國深造，分別於韋恩州立大學及普渡大學，取得電機及計算機工程理學碩士和博士學位。

科大指出，倪明選於2002年至2008年間，曾擔任科大計算機科學及工程系系主任，並於2010至2014年擔任霍英東研究院院長和校長特別助理。在2006至2014年間，倪明選亦曾兼任科大多間研究所所長。

科大宣布委任倪明選為首席副校長，他預計於今年第二季履新。（科大提供）

倪明選是電機及電子工程師學會（IEEE）的終身院士，以及香港工程師學會和香港工程科學院院士。在2006年2011年間，倪教授亦曾任國家科技部973項目無綫傳感網絡的首席科學家。

科大校長史維表示衷心祝賀倪明選，歡迎他回歸科大。科大校董會主席廖長城則認為，倪明選的學術成就和行政經驗備受認同，絕對是合適的人選。