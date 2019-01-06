【土地大辯論】 主席黃遠輝期望任期解散前　政府可回應報告

土地供應專責小組日前向特首林鄭月娥提交報告，建議政府優先處理8個土地供應選項，包括3個短中期選項，分別是棕地發展、利用私人的新界農地儲備及利用私人遊樂場地契約用地；以及5個中長期選項，包括維港以外近岸填海、發展東大嶼都會等，合共提供逾三千公頃。 小組主席黃遠輝今（6日）出席城市論壇時表示，希望社會可盡快放下爭議，落實社會上的主流意見，他又指希望政府可於小組任期結束前，即2月28日前可回應小組報告。

小組主席黃遠輝今日出席城市論壇時表示，希望社會可盡快放下爭議，積極落實社會上的主流意見。（歐嘉樂攝）

土地小組主席黃遠輝在城市論壇上表示，小組最終報告的建議是建基於廣泛的公眾參與，再整存土地供應策略，希望可制訂政府未來應該執行的機制。

他續指小組工作接近尾聲，「希望係時候放低爭執，積極落實社會上嘅主流意見。」

對於政府是否會對小組報告照單全收，黃遠輝稱土地短缺的問題逼在眉睫，承認未有多餘的時間及空間，逐個選項去落實，「除非係有強烈理由，如果唔係社會都不應該輕易放棄任何一個土地選項。」

他又指，整份報告超過200頁，但承載的重量遠超於頁數，而是承載著社會主流上的意見，「真係睇唔到政府有做呢個唔做呢個嘅理由。」

本土研究社成員陳劍青認為（右），港大民意報告與小組建議存在落差。（歐嘉樂攝）

本土研究社成員陳劍青則表示，港大民意報告與小組的建議存在落差，指出港大報告中，有64%的市民傾向以收回土地的方式，發展新界土地，只有11%的市民支持公私合營，但小組卻建議以公私合營的方式發展，批評未有切實反映民意。 他又質問小組為何不將英文報告翻譯為中文，令廣大市民更容易去接觸。

黃遠輝其後重申，發展新界農地時會引用《條例》的同時，亦會採用公私合營的方法。此外，港大正在翻譯報告原文，稍後便會推出中文版。

黃遠輝其後回應傳媒提問，稱政府需要時間去仔細詳閱報告，希望可在小組解散前可得到回應，但他承認各個土地選項牽涉技術工程等挑戰，政府未必可於短時間內就具體落實等時間表作出回應。

伍美琴：年輕人多反對填海

中大地理與資源管理學系教授伍美琴在論壇上表示，民意報告逾六成受訪者均同意發展棕地及新發展區，而40歲以下的年輕人則較為反對填海及發展東大嶼都會，希望政府可以聆聽年輕人的訴求。前長策督導委員會成員、前古諮會主席林筱魯則稱，若然今次大辯論過後，社會上仍對土地供應爭論不斷，等同給予政府藉口不接受小組的建議。