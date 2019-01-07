【土地大辯論】陳帆首回應收粉嶺高球場：歡迎任何增土地供應措施

運輸及房屋局去年底公布《長遠房屋策略》（長策）周年進度報告，決定把未來10年的公私營房屋比例由六四比調整至七三比，未來10年總房屋供應量目標為45萬個。而土地供應專責小組去年底亦向政府提交終極報告，但除特首林鄭月娥同日發出新聞稿，指會仔細考慮報告的建議及增闢土地的未來路向外，官方未再就報告建議的優先選項作出具體回應。 立法會房屋事務委員會今日（7日）開會討論長策報告，會上多名議員質疑政府於未來10年的公屋供應量仍未能達標，以及政府將如何回應土地小組提交的最終報告及建議。民主黨立法會議員尹兆堅則主動提及，究竟政府會否有意全面收回粉嶺高球場作建屋用途。運輸及房屋局局長陳帆首次開腔回應，「作為運輸及房屋局局長，對任何可以將香港公營及私營房屋土地增加(措施)，我都係歡迎的。」

土地小組建議政府可考慮收回部分粉嶺高球場作建屋之用。（資料圖片／李澤彤攝）

《長遠房屋策略》去年底公布的周年進度報告，公私營比例由六四比增至七三比，公營房屋供應目標由過去28萬個增至31.5萬個，至於私樓則佔13.5萬個。

運輸及房屋局局長陳帆稱政府正嚴肅審視土地小組提供的方案，會適時作出回應。（立法會截圖） 立法會今日舉行房屋事務委員會，會上多名議員質疑在土地短缺的情況下，未來10年公營房屋供應量尚欠6.7萬個單位才能達標。



工聯會立法會議員麥美娟表示，土地供應專責小組於去年底提供的報告中，建議政府優先考慮3項短中期及5個中長期的土地供應方案，包括發展棕地、收回粉嶺高爾夫球場，政府何時可以盡快落實建議。民主黨立法會議員尹兆堅則表示，局方會否採納小組方案，甚至全面收回粉嶺高球場。



運輸及房屋局局長陳帆稱政府正嚴肅審視土地小組提供的方案，當政府有既定想法後，會適時一併作出回應。至於收回粉嶺高球場，陳帆則首度開腔稱支持，「作為運輸及房屋局局長，對任何可以將香港公營及私營房屋土地增加，我都係歡迎的。」 批發及零售界立法會議員邵家輝則表示粉嶺高球場可舉辦國際賽，有助本地高爾夫球的發展，而且部分收回的方案只能提供約4000多個單位，促請政府三思，「唔好民意大聲個邊就行。」

憂政府放寬按揭成數變相「托市」

范國威則關注未來私樓供應減少，但當中有超過兩成是滿足非本地買家需求，擔心政府一旦放寬按揭成數後，私人住屋市場的單位供應減少，從而增加需求，「客觀效果就係『托市』。」並促請政府考慮實施非本地買家的限購令。



陳帆重申長策的估算是基於人口結構轉變，重申政府無任何「托市」考慮，而將公私營房屋比例轉作七比三，是為了照顧香港市民需要。