迪士尼添新設施　蟻俠3月底進駐　機動遊戲藏Marvel英雄「彩蛋」

今年3月香港迪士尼樂園將有新設施投入服務，最新Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於3月31日開幕。這將是全球第一個以蟻俠與黃蜂女為主題的遊樂設施，以及為首個有女超級英雄為主角的Marvel主題遊樂設施。

迪士尼今（8日）宣布，最新Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於3月31日開幕。（梁煥敏攝）

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全球迪士尼樂園首個以Marvel為主題的遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」於2017年開幕後，設於同一園區的「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於3月推出，這項全新遊樂設施將為槍擊遊戲，將延續為鐵甲奇俠在九龍鬧市奮戰Hydra機械人時，決定召集蟻俠與黃蜂女前來捍衛「神盾局科技館」，因為只有他們可以縮小，從機械蟲盔甲縫隙間潛入其體內將其摧毀。

迪士尼幻想工程創意監製戴司涵（Dale Sheehan）表示，蟻俠與黃蜂女這對精靈古怪而風趣的超級英雄廣受大眾歡迎，投入這項多維互動體驗，感受連場動感以及兩位超級英雄的風趣幽默。

遊戲加入香港元素 暗藏驚喜「彩蛋」

所謂珠玉在前，以香港為背景的鐵甲奇俠遊戲大受歡迎，新的蟻俠遊戲亦會參考這個成功元素。戴司涵提到，新遊戲當中，蟻俠和黃蜂女的對話當中會加入香港背景的元素，遊客應該會感到有趣，此外，迪士尼亦會首次於遊戲當中加入Marvek英雄電影的驚喜「彩蛋」，細心留意的話會有所發現。

迪士尼幻想工程高級創意總監湯傑斌則説，電影當中的蟻俠的體型很小，遊戲設計會以光影效果做出放大縮小的效果，參與遊戲的玩家將可如身歷其境。