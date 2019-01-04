香港迪士尼樂園推港人限定優惠　生日壽星免費入園　不過……

迪士尼宣布推出港人限定優惠，從今年1月1日開始，香港居民可在生日正日，免費獲贈價值619元的迪士尼門票一張。不過要取得這項優惠，原來有額外條件，就是顧客需要預訂迪士尼其中一間酒店的住宿及早餐套票，並於入住期間慶祝生日正日。

要獲得生日免費入園優惠，要在先預訂香港迪士尼其中一間酒店住宿及早餐套票。（香港迪士尼圖片）

預訂酒店住宿及早餐套票 方可享免費入園優惠

迪士尼表示，今次是首次推出香港居民尊享的「迪士尼酒店全年生日禮遇」，預訂香港迪士尼三間酒店的指定房間套票，並於生日正日或生日月份入住，可享額外生日禮遇。

其中，持有效香港身份證明文件之香港居民，凡預訂香港迪士尼其中一間酒店住宿及早餐套票，於入住期間慶祝生日正日，就可免費獲贈價值619元的香港迪士尼樂園一日門票一張。而同行親友亦可享有門票85折優惠，但須於同一交易購買最多3張一日標準或小童樂園門票。

《香港01》透過迪士尼網站，嘗試查詢今年2月1日星期五入住、2月2日星期六退房、以兩大一小入住的房價，其中最便宜的迪士尼好萊塢酒店，「生日正日禮遇 - 酒店及早餐套票」標準客房房價為3,024元。

迪士尼指，顧客在預訂酒店房間時提早通知生日行程，園方會送上免費「毛巾蛋糕」及賀咭。（香港迪士尼圖片）

生日月顧客可獲贈早餐 三人同人才一人免費

至於未能於正日生日享受優惠的顧客，則可以「7天前預訂房間優惠」，預訂香港迪士尼任何一間酒店住宿，於生日月份入住便可免費享用價值達382元的酒店餐廳自助早餐，迪士尼朋友更會隨時現身送上生日祝福。然而，合資格生日賓客需以正價加訂兩位成人自助早餐，方可享有此優惠。

迪士尼亦指，顧客在預訂酒店房間時提早通知生日行程，園方會送上免費「毛巾蛋糕」及賀卡、可在任何一間酒店或香港迪士尼樂園領取生日襟章，亦可額外選購生日主題的房間佈置，包括床旗、氣球、賀卡及米奇米妮毛公仔等，並在樂園商店選購一系列個人化的生日禮物。酒店的餐廳亦預備了多款迪士尼朋友造型的生日蛋糕供訂購，賓客於指定餐廳享用自助晩餐並同時訂購生日蛋糕，更可參與生日慶祝環節，迪士尼朋友將會現身一同慶祝。