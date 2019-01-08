新巴城巴本月20日加價　港府：若未能改善財務狀況　可再申加價

連續11年凍結票價的城巴及新巴前年8月向運輸署申請加價，行政會議今日（8日）拍板通過城巴及新巴分別加價7%及5.6%，本月20日生效。 政府發言人指，兩間巴士公司於2017/18年度分別錄得虧損260萬元及510萬元，若車費水平維持不變，兩家巴士營辦商在未來數年會繼續面對更大幅度的虧損。不過，加價亦未必一定賺，發言人指，根據政府的財務預測，即使按兩間巴士公司建議加價12%，其業務仍會錄得虧損。如果兩家巴士公司財務狀況在加價後仍欠理想，可能會考慮在有需要的情況下，再次提出加價申請。

根據政府的財務預測，即使按城巴和新巴的建議加價12%，其業務仍會錄得虧損。（盧翊銘攝）

即使加價12% 仍會錄得虧損

城巴和新巴早前申請加價12%，獲批的加幅不似預期。政府解釋，政府在評估巴士票價調整時，會考慮一籃子因素，當包括市民的接受程度及負擔能力、未來成本、收益及回報的預測等等。政府發言人指，根據政府的財務預測，即使按城巴和新巴的建議加價12%，其業務仍會錄得虧損。政府認同專營巴士公司的財務可持續性對於其提供適當而有效率的公共巴士服務十分重要，但也必須平衡乘客的負擔能力及接受程度。因此，逐步增加票價的做法對市民來說會較為容易接受。

發言人又指，隨着新鐵路線開通，兩家巴士營辦商的載客量均有下跌，而員工薪酬按年上升及燃料成本增加亦令其營運成本增加。於2017/18年度，城巴錄得虧損260萬元，新巴則錄得虧損510萬元。若車費水平維持不變，兩家巴士營辦商在未來數年會繼續面對更大幅度的虧損。此外，如果兩家巴士公司財務狀況在加價後仍欠理想，可能會考慮在有需要的情況下，再次提出加價申請。

加價後，約有一成的城巴的乘客及3.3%的新巴乘客每程需要多付1元以上。（盧翊銘攝）

一成城巴乘客每程多付1元以上

除了批准新巴和城巴加價，行政會議亦批准城巴與九巴士聯營的過海路線票價調高約7%，而新巴與九巴聯營的過海路線票價調高約5.6%。九巴因這些路線加價所得的額外收入，會存入其專營巴士豁免隧道費基金，以降低其正由政府審議的加價申請幅度。實施新收費後，約有九成的城巴的乘客及九成七的新巴乘客將完全不會受到加價影響或每程需多付不超過1元。

另外約有一成的城巴的乘客及3.3%的新巴乘客每程需要多付1元以上。至於九巴方面，約94%的九巴乘客不受影響，而約有6.1%的九巴乘客則會每程多付0.2元或以上。可在長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠下，以每程兩元優惠票價乘坐交通工具的受惠人士，不受加價影響。



政府會繼續鼓勵各巴士營辦商在未來數年採取措施，透過改善服務，爭取更多乘客，以及持續重組低使用率的路線，從而改善財務狀況。政府亦會繼續按既定機制處理加價申請。