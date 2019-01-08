新巴獲批加價5.6%城巴加7%　公共交通加風起　港鐵或一年加兩次

新一年百物騰貴，本港公共交通工具「排隊等」加價，新巴及城巴向政府「開天殺價」提出加價12%，消息指行政會議今日「落地還錢」批准新巴加5.6%、城巴加7%，料於本月20日實施。 事實上，早於去年九月，九巴及龍運巴士、紅、藍、綠的士等相繼向運輸署申請加價；其中市區的士提出落旗收費加幅兩成半，大嶼山的士更要求加價37%！至於港鐵「程程3%車費扣減」已於元旦結束，市民變相需繳付新收費，加幅3.14%，而隨著新一年度，港鐵又可根據一直被譏為「只加不減」的票價機制，預料在年中再加價。

行政長官會同行政會議今日通過新巴及城巴加價12%的申請。（資料圖片）

↓圖解交通津貼涵蓋範圍 4大領取補貼方式 2月16日可領↓

+ 14 + 13 + 12

新巴城巴獲准加價 掀交通費加風序幕

新巴及城巴「先拔頭籌」獲批加價。消息指，行政長官會同行政會議今日通過新巴及城巴加價，相比巴士公司要求加價12%，行會只批准新巴加5.6%、城巴加7%，新票價預計在本月20日實施。

新巴城巴加價，掀開2019年公共交通費的加價序幕，各項加價申請正待政府審批。九巴及龍運去年九月向運輸署申請加價8.5%，目前兩巴路線合共有400多條。九巴九龍路線收費現時由 3.2 元至 13.4 元不等；新界路線的巴士車費則由 2 元至 46.5 元不等。而營運北大嶼山和機場路線的龍運車費就由 3.5 元至 45.0 元不等。

至於新大嶼山巴士則申請加價9.8%，冀今年4月生效。目前嶼巴經營23條大嶼山路線及1條新界路線，收費由3.1元至43元不等。

市區的士去年九月向運輸署申請加價，建議落旗價收費由現時24元，加價6元至30元。（資料圖片）

「紅的」提出加價25% 「藍的」要求加37%

此外，市區的士同於去年九月向署方申請調整多項收費，包括建議落旗價收費由現時24元，加價6元至30元；不論長短車程，每次跳錶收費建議加價2毫；停車等候的跳錶時間，則由現時每60秒一跳，縮短為每45秒一跳。

新界的士的主流加價申請方案，是落旗起錶由現時20.5元，加6元至26.5元；跳錶收費則一律加價2毫。大嶼山的士則申請落旗價由現時19港元加至26港元，加價7元，加幅達37%；而短途及長途跳錶收費則分別建議加3毫及1毫。

港鐵元旦日已正式加價3.14%。（資料圖片）

港鐵或「一年加兩次」

至於港鐵元旦日起已正式加價3.14%。港鐵原定去年6月起加價，但是因為同步落實「程程九七折」優惠而抵銷加幅，但隨著半年的優惠期屆滿，港鐵正式全面採用去年5月宣布加價3.14%時的新收費。此外，港鐵5款「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」亦加價，加幅介乎1元至15元。

港鐵每年按照「可加可減」機制調整票價，即根據前一年的12月綜合消費物價指數變動，以及前一年第三季運輸業名義工資指數變動，兩者除二再扣減生產力因素，按方程式運算出調整幅度。不過，機制幾乎年年得出加價結果，倘今年年中又再加價，市民就要接連「捱貴車」。