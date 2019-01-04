【流感高峰】家庭醫生：青年現流感病徵人數增　因常去旅行易惹病

本港踏入冬季流感高峰期，有家庭醫生亦透露，近期有流感病徵的求診病人增加約一、兩成，病情更頗為嚴重，包括出現氣管不適、中耳炎、鼻竇炎等。一般人或以為幼童及長者較易患上流感，不過，該家庭醫生直言，近期求診病人不乏青年及中年人士，主要因對流感掉以輕心，「這些年紀的人常去旅行，放假參與的活動又多，常去人煙稠密地方，加上他們大多沒有打流感針，有病又不戴口罩，反而易患病﹗」

家庭醫生關嘉美指，近期求診病人中不乏青年及中年人士，主要因對流感掉以輕心，「這些年紀的人常去旅行，放假參與的活動又多，常去人煙稠密地方。」 （資料圖片）

家庭醫生關嘉美指，近日有流感病徵的求診病人增加約一、兩成，「可能因為天氣轉冷，也因旅行後回港」，而病人的病情亦頗為嚴重，包括出現氣管不適、中耳炎、鼻竇炎等併發症。她又指，求診病人中雖然有長者及幼童，但亦不乏青年及中年人士，現時求診者的年齡分布頗為平均，「發現長者及幼童更小心，但年輕人就常去旅行，放假參與的活動又多，常去人煙稠密地方，加上他們大多沒有打流感針，有病又不戴口罩，部分人穿衣不足，反而易患病﹗」她並指，求診病人中，約95%都沒有注射流感疫苗。

公共衞生醫學專科江永明亦指，近期在天氣轉冷後，有流感病徵而求診的人增加約一、兩成。（資料圖片／羅君豪攝）

而公共衞生醫學專科江永明亦指，近期在天氣轉冷後，有流感病徵而求診的人增加約一、兩成，病人病情亦嚴重，有人高燒達攝氏39度以上。他同樣指出，求診者的年齡分布平均，最細的只有2、3歲，年紀最大的就近80歲。他表示，注射了流感疫苗的病人病況一般較輕微，而近期每天亦有8至10人到其診所打針，「早前台灣疫苗出現沉澱物事件時，每天只有零星病人注射，但現時就回升了。」

近兩周現不少發高燒及上呼吸道感染個案

香港家庭醫學學院公共教育委員會主席顏寶倫稱，近兩星期有不少發高燒及有上呼吸道感染情況的病人求醫，以小學生及50歲的中年人士為多，較以往的高峰期提早了約一周，惟他指出現併發症的人不多，認為求診者雖多，但並非特別嚴重，「現時最流行的是甲型H1，可能因為不是新病毒，毒性亦不算最毒，病情仍在意料之內。」