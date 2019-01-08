灣仔區議會討論重建香港大球場　議員批康文署文件資料粗疏

康文署建議重建香港大球場作公眾運動場，今日（8一日）首次向灣仔區議會提交討論文件，並期望議員支持方案，以盡早與建築署作可行性研究，但議員批評諮詢不足，文件資料粗疏，未交代噪音、交通及灣仔運動場安排，要求提供更多資料。 康文署指出，香港大球場是現時香港最大多用途戶外康體場地，但現有設施難以完全配合大型活動的需要，當啟德體育園五萬座位主場館落成後，使用率會大幅下降，為考慮長遠用途，達到地盡其用，建議改建為公眾運動場。

在今日灣仔區議會會議上，有與會者已舉起「守護香港大球場」的宣傳單張。（歐嘉樂攝）

議員要求承諾不拆灣仔運動場

康文署建議重建大球場，設真草球場供足球及欖球賽事使用；加設田徑比賽設施，市民和團體訂場和免費開放予市民跑步；而現時的四萬座位，將縮減至8,000至9,000個。

灣仔區議會多名議員批評康文署未有足夠諮詢，未就噪音、交通配套及灣仔運動場的安排提供資料，有議員質疑重建香港大球場是為拆卸灣仔運動場舖路，伍婉婷、楊雪盈等要求承諾不拆灣仔運動場。

區議員鄭琴淵不反對改建香港大球場，但她認為康文署未就嘈音及交通作完善評估。她擔心日後大型活動增加，令灣仔交通再惡化，亦影響附近的東華東院救急醫療服務；她又指灣仔大球場鄰近居民，早年譚詠麟四萬人演唱會造成噪音，遭居民投訴，應考慮使用有蓋模式。她要求康文署向市民、學界及醫管區等，作廣泛諮詢。

民政事務局總康樂事務經理（康樂及體育）阮慶強回應指，希望藉着改建香港大球場，加入更多社區設施元素，給予更多市民使用，是推廣香港體育長遠發展的重要因素。他希望議員可以支持方案，盡早與建築署進行可行性研究，就噪音、交通配套作深入研究，並指諮詢剛開始，進行中可行性研究後會再諮詢區議會。

面對署方多次表示希望區議會支持方案，盡早開展可行性研究，趕及在啟德體育園落成後，重建香港大球場，但區議會認為並非逼在眉睫，認為現階段康文署應提供更多重建資料及方案，再作討論。