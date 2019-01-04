香港大球場擬重建　草皮博士：康文署管理不善　不如起樓好過啦！

因場地質素欠佳，多年來備受外界批評的香港大球場，可能即將變天。康文署提交重建香港大球場的建議，計劃發展成公眾運動場開放予市民，會在球場增設田徑跑道，但看台座位數目則由現時約4萬個，大幅縮減至8,000至9,000個。 曾獲康文署委任為「香港大球場草地足球場專家小組」成員、人稱「草皮博士」的李賢祉慨歎，大球場的根本問題是管理不善：「其實唔係無得醫，但康文署根本無心做，有頭痛都無諗過醫。」又指賽馬會3年前曾投入3千多萬重鋪草皮，如今康文署卻提出把大球場變公眾運動，變相令投入的資金付諸流水，憤言「改到咁不如起樓好過啦！」。

賽馬會3年前曾投入3千多萬為大球場重鋪草皮，如今卻變為付諸流水。（余俊亮攝）

康文署「投降」 大球場變公眾運動場

香港大球場啟用多年，不時因草皮質素問題而大出洋相，甚至被譏為「殺人球場」。如今康文署提交重建香港大球場的建議，將於大球場增設田徑跑道，發展成公眾運動場開放予市民，看台座位數目則由現時約4萬個，大幅縮減至8,000至9,000個，變相對多年來都處理不了的場地質素問題「投降」。

事實上，康文署於2013年8月成立香港大球場草地球場專家小組（專家小組），就如何提高大球場草地的質素提供專業意見。專家小組前成員、人稱「草皮博士」的中大學者李賢祉接受《香港01》訪問，狠批有關重建建議，直斥是康文署多年來無心改善之下的結果。

曾在馬會擔任跑道部任主管的李賢祉，目前除了是「樹木管理專家小組」成員，也是中大生命科學學院名譽高級研究員、是行內公認的「草皮博士」。（中大舊生會圖片）

「如果無心做，3千幾萬做公益幫到好多人！」

李賢祉憶述，在2015年，賽馬會接受政府邀請，透過馬會慈善信託基金出資逾三千萬元，為大球場重鋪草皮，惟竣工後草皮又未能好好保養，以致現時的境況，如今更試圖以重建作公眾運動迴避問題。

李賢祉炮轟，當時當局試圖找賽馬會「過骨」，以擺平當日外界對此的不滿，現時的結果實為浪費資源，政府做事根本無可持續周詳政策處理大球場問題：「如果無心做，馬會就唔洗用咁多錢啦，3千幾萬做公益幫到好多人架！」

種草要三分建設七分保養 康文署半年搞「禍」晒

作為樹木專家的李賢祉無奈地說：「就算馬會花錢重鋪（草皮），但半年後就『禍』晒，其實種草係要三分建設七分保養，鋪好只係成功嘅三成，其後係要睇政府點保養。」曾為場地獻計的他稱，現時科技發達，有不少方法保護或改善大球場草地質素「好多國際場地都用一半假草架，同佢講過嘅方法試都唔試下！」遇到問題又不作解決，「你起啟德嗰個都要花好長時間架，香港值得有不同場地做比賽，」現時卻建議大球場重建作為公眾運動場地，「成日都話唔夠地，改到咁不如起樓好過啦！」

他又批評，康文署用人不善，當年以月薪18萬聘請澳洲專家到港，向大球場工作人員教授保養草皮的方法，可是「培訓」未完成，已將受訓職員調職往其他康文署設施，白白浪費專為大球場員工而設的培訓工作，惟政府仍為專家續約兩年，根本是浪費公帑：「呢個專家係叻人嚟嘅，但康文署又沒有好好接受意見，卻又繼續聘請他，其實係管理不善。」

曼城前球員尼格度於大球場「食泥」一幕，不少球迷們仍記憶猶新。（Getty Images）

大批專業養草設備放入倉

除球場員工培訓枉費心機之外，李賢祉透露，球場斥近百萬買燈曬草皮，又花40多50萬元買大型風扇去吹草，保持空氣流通，但這些昂貴的設備通通放入倉，慨歎康文署「頭痛都唔到醫頭，不專業。」

他又提到，香港作為國際大都會，一個大型足球場地的確有實際需要，可惜大球場問題持續多年，至他離開專家小組後，據知兩年來小組都未有開會傾談進一步改善方案，大球場僅餘的大型活動，只是每年高價租出作「香港國際欖球賽」，之後就以草皮維修作理由關閉，非常浪費。