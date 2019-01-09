漁護署去年首10個月接679宗野豬出沒報告　5宗傷人　僅54野豬避孕

野豬行蹤遍佈市區，漁護署於去年首10個月共接獲 679 宗有關野豬出沒或滋擾的報告，當中5宗更涉及野豬傷人。為控制野豬在民居可能造成的滋擾，漁護署於去年2月推出避孕及搬遷先導計劃，截至12月，共有54隻野豬避孕或絕育，料年底完成有關評估。

漁護署於去年首10個月共接獲 679 宗有關野豬出沒或滋擾的報告，當中5宗更涉及野豬傷人。（資料圖片／魯嘉裕攝）

漁護署在2018年1月至10月共接獲679宗有關野豬出沒或滋擾的報告，18區都有。當中南區情況最嚴峻，有173宗，其次是西貢區（86宗），中西區（70宗）排第三。679宗個案中，當中 5 宗涉及野豬傷人個案。

漁護署指，野豬過往主要在新界鄉郊地區出沒，但現時變為於全港不同地區出沒。由於野豬一般以個體或細小群落形式出没，行蹤隱秘，分布廣泛及活動範圍非常大，漁護署並無全港野豬數目的資料，技術上現時亦沒有可靠方法統計。

為處理野豬滋擾的問題，漁護署於去年2月開始利用避孕疫苗及手術為造成滋擾的野豬避孕或絕育。截至同年12月，共有54隻野豬已避孕或絕育，漁護署預計於今年底會完成有關評估。

過去5年 ３檢控在禁止餵飼地方餵飼野豬

漁護署提醒，根據《野生動物保護條例》，於指明的禁止餵飼地方餵飼野豬會被檢控，最高可被判罰款一萬元。漁護署有派員定期巡邏，在過去5年，共有3宗在指明的禁止餵飼地方餵飼野豬的成功檢控個案。