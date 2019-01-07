區議員重提狩獵野豬　野豬關注組︰做法極端兼不人道！

近年野豬頻頻在市區出沒，看見野豬已非奇聞，不過偶然也有人因為受野豬襲擊而受傷。為防再有人被野豬襲擊，有區議員建議政府當局將政策變得更「主動」，重提「狩獵野豬」，更直言「對野豬人道，而忽略對人的人道，就是不人道」。野豬關注組成員則批評獵殺野豬的行為異常極端，質問「點解可以解決的事，用最不人道的方法去做？」。

根據漁農自然護理署（漁護署）數字，2018年1月至11月期間，署方收到7宗野豬傷人個案，其中1宗發生於香港大學列堤頓道閘口，有一男一女研究助理遭野豬襲擊。因此中西區區議員陳捷貴及楊哲安向區議會提交討論文件，向漁護署查詢會否參考外國例子，採用比起絕育方式「更主動」的方法，以防野豬襲人，並在會上重提「狩獵野豬」的可能性。而另一位區議員李志恆也在會上表示，署方應考慮「人道處理」野豬。

署方回應區議員提問，表示會對野豬進行避孕計劃，以防野豬不斷繁殖、宣傳不得餵飼野豬的訊息，以及將野豬搬遷到遠離民居的郊野地點，並會密切監察及檢討計劃的成效，繼續參考其他國家採用的策略，惟未考慮狩獵野豬。

漁護署早前公布2011至2017年涉及野豬出沒、拯救及滋擾的投訴個案，由2011年的225宗，升至2017年的738宗。（漁護署）

提出要更「主動」防止野豬襲擊人類的中西區區議員陳捷貴向《香港01》表示，區內常有野豬出沒，現在連西環附近都有，有關位置人流較多，亦曾有野豬走入燒烤場，「啲野豬好似同你真係好Friend咁」他續指，可能深山已無食物，因此牠們開始下山覓食，又說「山上有好多好靚嘅大樹都被野豬挖爛晒根部而倒塌！」

中西區區議員陳捷貴指，野豬在市區頻頻出沒。（資料圖片／林振華攝）

陳捷貴認為漁農署所提出的三個建議的效用不大，例如是署方提出了將野豬搬遷到遠離民居的郊野地點，但並沒有提出如何實行，也沒有交代搬到何處。他表示，自07年停止狩獵野豬政策後，野豬的生殖率開始上升，故應該視乎情況進行捕捉狩獵。他解釋，當雄性野豬開始成熟，獠牙會長出來，便會變得具攻擊性，同時若果牠們帶有豬鏈球菌，便有必要捕捉和處理。

漁農署為野豬進行永久性絕育手術。（漁農署提供）

現時有人提倡「人豬共融」，陳捷貴則以安全理由，明確反對「人豬共融」。他說：「我係反對人豬共融，因為普通一隻豬都可能有豬鏈球菌，而且你係唔會知，小朋友同長者係好容易受到感染，病菌仲要非常容易蔓延，有野性的野豬可能會襲擊小朋友，我連1宗個案都唔想見到！」

陳捷貴說，「人豬共融」的倡議者根本沒有看到實際的影響，當病菌傳播蔓延才作出行動便太遲。他指有一位40多歲、正值壯年的工友受到野豬襲擊而入院，他引用該工友的太太所言，「對野豬人道，忽略對人的人道，就是不人道！」他認為人豬不應干擾對方，留在自己的環境生活，但有些野豬的確猶如猛獸。不過他再強調，如沒有攻擊性和沒有病菌的野豬，應先為其進行避孕，並送回山上，故不能將所有野豬一概而論。

去年10月亦曾有人被野豬咬傷入院。(陳永武攝)

香港野豬關注組幹事Doris向《香港01》表示，無法認同以狩獵方式防止野豬襲擊人類，她指很多時候野豬下山是出於人為因素，因為人類給予餵飼，改變了牠們的習性，當牠們在山上找不到食物，便會下山覓食，而現時有野豬會下山翻垃圾找食物，但垃圾的源頭是人類造成，而人為因素並非不能解決，例如加高垃圾箱和鎖起垃圾房。

有人擔心野豬具有獸性，對人類安全構成風險，Doris則表示，新界也經常有野豬出沒，但野豬襲擊市民的案件不多，安全問題不大，至於「野豬具有攻擊性」之說完全是想像出來，有些人在言語上製造恐慌，事實上在多數情況下，野豬在找尋食物時，看見人類就會害怕和走避。

香港野豬關注組幹事Doris認為，野豬會下山翻垃圾找食物，但垃圾的源頭是人類造成，而人為因素並非不能解決。（梁銘康攝）

Doris指，現時許多鄉郊地方都開始起樓，野豬的生活環境已不斷收窄，也令很多野豬被逼下山，因此事實上並不是野豬干擾人類，而是人類入侵了野豬的生活環境，「咁多鄉郊開發起樓，要諗究竟係邊個入邊個地頭。」

「唔可以本末倒置，有時喺郊野見到動物係好正常，見到就殺係唔可行。獵殺唔係持久而有效，人要學習與動物生活，要尊重同體諒。如果有啲嘢係可以解決到，咁點解唔做，而選擇用最極端、最不人道嘅方法？」Doris認為狩獵野豬並非持久而有效，反而是將人類可以解決的事推向極端。她補充，對市民來說，在社區開槍狩獵也是不安全的行動。

新界經常有野豬出沒，但襲擊人類的情況不多，Doris批評獵殺野豬的行為是「本末倒置」，也干預了野豬本身的生活環境。（資料圖片／林振華攝）

至於有人擔心野豬在市區出沒會製造衛生問題，令病菌傳播，Doris則認為一般動物有菌實屬正常，不能因而殺害生命，「所有動物都有菌，人類都有菌，咁唔通要殺晒佢哋？空氣有菌你又唔呼吸？」她認為現時漁護署的措施是過渡性質，但總獵殺動物文明得多，而加強對市民教育，呼籲不要主動接觸和餵飼野豬，以防干預了動物的習性，才是長遠而有效的方法。