【病毒剋星】港大袁國勇團隊研新藥抑制新沙士禽流感　料8年面世

近年本港出現多個與呼吸道有關的傳染病，包括禽流感、沙士及俗稱新沙士的中東呼吸綜合症。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇的研究團隊，自2003年一直尋找野生和食用動物內的新型病毒，惟無人能夠預言「新對手」何時出現。 港大研究團隊今日（10日）公布，發現全新的廣譜抗病毒藥物，當中的化學合成物AM580，可以有效速抑制沙士、新沙士、禽流感H7N9、甲型流感H1N1及寨卡病毒等，該藥物的副作用較少，只需少量已經達到顯著效果。藥物已在小鼠及類器官作試驗，預計6至8年後有機會面世，該研究成果更已申請美國專利。袁國勇直言：「有咩緊要得過唔理你係咩病毒，你一嚟我就可以抑制到！」

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇（林若勤攝）

呼吸道傳染病的傳染力較高，病人要用口罩避免傳播病毒。袁國勇認為最重要用藥物醫治，團隊在研究傳染病間，發現沙士及中東呼吸綜合症的病人都會肚屙，當中出現肚屙的沙士病人佔整體患者的43.5%，從而發現糞便分泌物內的病毒較鼻分泌物內的病毒高1萬倍。

右邊兩格為感染禽流感H7N9的小鼠使用藥物AM580後，肺的情況明顯改善。（Nature Communications） 藥物AM580對多種呼吸道傳染病有效 包括沙士 團隊嘗試用化學合成物AM580抑制多種呼吸道傳染病，發現只需要少量AM580已經可以抑制中東呼吸綜合症的冠狀病毒，他們在小鼠身上進行實驗，沒有使用AM580的小鼠在感染病毒後8天存活率已低於70%；相反，使用AM580的小鼠至第15天，存活率依舊達100%。此外，AM580對沙士、新沙士、禽流感H7N9、副流感、甲型流感H1N1、寨卡病毒、5型腺病毒亦有效。而且用藥數量較少，副作用亦很少。但研究亦發現藥物對呼吸道病毒較有效，雖然結果顯示有效抑制流感，但功效較強力流感藥低。

港大微生物學系和港大內科學系教授梁偉強合作，針對出現腹瀉的沙士病人，抽取其大腸的活組織檢查，發現他們的大腸內有大量雙膜脂質囊泡（DMV），內裏更含大量病毒。團隊得知DMV是製造病毒的工廠，而人體內的磷脂合成、脂肪酸及膽固醇便是DMV的原料，當原料增加，便會有生產商DMV的出現。當人體感染冠狀病毒後，冠狀病毒便利用DMV大量複製。

團隊發現使用藥物AM580後，DNA-SRE未能和蛋白SREBP結合，不會形成病毒工廠DMV，冠狀病毒亦無法複製。(Nature Communications)

除了可用作治療外，AM580亦可用作預防用途。袁國勇解釋，人體每個細胞內均含有蛋白SREBP，當這蛋白和細胞內的名為SRE的DNA結合，會製造脂肪酸，而脂肪酸正是病毒工廠DMV的原料。人體感染冠狀病毒後，病毒便透過病毒工廠大量生產。而團隊把蛋白SREBP作為靶點，使用AM580後，令蛋白SREBP不能和DNA-SRE結合，病毒無法複製，靠自身免疫力已經可以消滅病毒。而藥物除了可服用外，亦可以使用噴鼻式吸入，袁國勇認為使用噴鼻式藥物更有效治療呼吸道傳染病。

香港大學醫學院微生物學系博士後研究員袁碩峰（林若勤攝）

港大醫學院微生物學系博士後研究員袁碩峰表示研究進行了逾2年，過程中理解當中機理是最為困難，而進行動物實驗後分析成果亦需花費大量時間。團隊使用化學合成物AM580測試了約10種病毒，有約8種病毒都可有效抑制，袁碩峰預計藥物有望在6至8年後面世。

自2003年，香港大學的研究團隊一直尋找野生動物和食用動物內的新型病毒，共發現逾60種全新的病毒，均以香港大學（HKU）命名，袁國勇透露研究期間，曾被質疑找出病毒的作用，令他擔心研究撥款會被抽起。但實際上，在2007年已經發現蝙蝠病毒HKU4及HKU5，至2012年出現中東呼吸綜合症冠狀病毒，再度證明找出病毒的重要性。