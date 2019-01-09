理大醫療與社會科學院將與內地護理學院組聯盟　冀兩個月內簽協議

政府近年大力推動高等院校在大灣區辦學及科研發展，去年七月上任理大醫療及社會科學任院長的岑浩强認為，大灣區的社區研究與服務未完善，醫療社會科學範疇有發展空間，未來護理學院將與內地約10間護理學院組成聯盟，促進研究和交流，以合作爭取國家研究資源。不過，岑暫未透露參與的院校名單，只稱期望最快一至兩個月內簽署合作協議。

去年七月履新、在香港出生的岑浩强，加入理大前在澳洲格里菲斯大學任教超過25年，且擔任大學健康醫學院院長（研究）達六年；他認為，本港正面對老年化及精神健康問題挑戰，因本港人口平均壽命已超越日本，要思考長者健康與生活質素問題，「長命係好，但如果健康唔好係冇用㗎，都無生活質素。」

他認為，學院會在上述兩個範疇，促進跨學科合作與研究，推動健康醫療及腦神經康復治癒發展。

理大醫療及社會科學新任院長岑浩强認為，大灣區充滿機遇，故護理學院將與內地約十間院校組聯盟合作，促進研究與交流。（胡家欣攝）

醫學影像及放射科學理學碩士學位課程 將新增醫學物理專業

他續指，學院會持續留意社會需要，以開設新學科。他舉例，2019/20學年的醫學影像及放射科學理學碩士學位課程，將會新增醫學物理專業，培訓畢業生應用新的醫療器材。近年本港大學重研究、輕教學而為人詬病，岑認為科研與教學息息相關，強調兩者同等重視。