1億六合彩新春金多寶頭獎2月9日攪珠　9次億元攪珠最旺4大號碼

春節尚有不足一個月便來臨，不少市民都希望豬年橫財就手！六合彩新春金多寶將會在2月9日(大年初五)晚上9時半舉行攪珠，若一注中頭獎，幸運兒可捧走1億元巨獎，是這項金多寶攪珠頭獎最高紀錄，也是六合彩有史以來最高派彩。 不過，根據馬會資料顯示，歷來共有9次1億元或以上頭獎彩金攪珠，從無幸運兒能夠一注獨中頭獎；而9次攪珠常見的旺門號碼共有4個，恰巧均非生日組合(1至31號)號碼，愛買「大」者不妨多加留意。 每逢億元六合彩攪珠出現，一定掀起全城投注熱潮，其中2016年3月1日1.3億元六合彩40週年金多寶攪珠，總投注金額達446,395,296元，是歷來六合彩投注額最高紀錄。

比上一次頭獎基金大增三分二

今年六合彩新春金多寶頭獎基金可謂「大加碼」，因2018年新春金多寶頭獎基金只有6000萬元，比前一年8000萬元減少25%，而今次的新春金多寶頭獎可謂大幅反彈，比上一次急增66.7%。

馬會資料顯示，六合彩自2002年增加至49個號碼以來，先後出現9次頭獎基金超過1億元的攪珠，有4次在2016年出現； 而在這9次攪珠中，32、40、43及49號各被攪出三次，是億元攪珠的幸運號碼，其中2014年9月13日四個號碼更齊齊出現，而2016年5月10日則見到32、40及43號一同攪出。

歷來億元六合彩頭獎攪珠結果 攪珠日期 攪出號碼（特別號碼） 2018年1月11日 3、29、31、43、47、49、(19) 2016年7月22日 10、11、22、41、44、46、(35) 2016年5月10日 20、26、28、32、40、45、(43) 2016年5月5日 6、7、12、15、27、36、(29) 2016年3月1日 11、16、19、21、30、33、(31) 2014年9月13日 3、12、40、43、48、49、(32) 2014年9月9日 7、25、27、36、39、42、(31) 2012年9月22日 2、13、33、35、38、49、(40) 2011年5月20日 13、15、18、30、32、48、(8) 資料來源：香港賽馬會

9次攪珠多攪出「4字頭」號碼

此外，在9次攪珠中，7次都見到「4字頭」如40至49號的「大冧把」，由於現時不少人喜歡選擇細如「生日組合」（1至31號以內）的號碼下注，根據過去紀錄，這些人想在億元六合彩攪珠買中頭獎，以之前紀錄看來，似乎不太容易。

這9次1億元或以上頭獎彩金攪珠，並無出現一注獨中頭獎情況，其中2次無人中頭獎、2次只有0.5注中頭獎，其餘5次則有2注至5注瓜分巨獎。

新春金多寶是馬會其中一項歷史悠久的金多寶，早於1986年推出，當年頭獎彩金1,400萬，至今舉辦了33年，共創造逾70多位頭獎得主，其中1987及1988年均有9注中頭獎，是歷年中頭獎注數最多。而2018年2月20日的新春金多寶頭獎1注中，派彩66,777,930元是這項金多寶歷來最高派彩。