【國歌法】聶德權評歌曲是否犯法　《球迷奇遇記》《全日愛》過關

政府昨日（9日）公布《國家條例草案》，將於1月23日提交立法會首讀。條例草案訂明侮辱行為和不當使用國歌的行為，將會干犯有關罪行。政制及內地事務局局長聶德權今早（10日）出席電台節目時，被要求為三首歌曲進行初步評核是否有機會觸犯條例，歌曲包括李克勤的《球迷奇遇記》、黎明的《全日愛》及Jimi Hendrix在1969年胡士托音樂節（Woodstock Festival） 中，以不同風格及編曲演繹美國國歌。聶德權指，李克勤及黎明兩首歌曲初步過關。 至於以廣東話唱國歌會否有問題？聶德權說：「有人用普通話唱國歌，好似用廣東話唱一樣！」若市民沒有意圖侮辱國歌，不需要擔心。

政府昨（9日）公布《國歌條例草案》，侮辱國歌最高可處第5級罰款及監禁3年。（資料圖片／羅君豪攝）

「起來、起來、起來、起來，今晚大家不想去街」是歌手李克勤《球迷奇遇記》的第一句歌詞，聶德權今早接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問，主持人在節目中播出三首歌曲讓聶德權簡單解釋，相關情況會否有機會觸犯法例。

《球迷奇遇記》未有侮辱成份

聶德權多次強調主要有兩個步驟，首先要考慮相關音樂是否令人感覺是國歌，其次是內容是否有意侮辱國家。他指，自己有聽畢《球迷奇遇記》一曲，他個人認為歌曲未有侮辱成份。

《全日愛》亦為獨立創作 未有構成篡改國歌

主持亦播出黎明的《全日愛》，歌曲頭兩秒的前奏和國歌十分相似，聶德權指和以上原則一樣，而兩首歌曲並非將國歌改編，而是獨立創作，所以未有構成條例中的篡改國歌的歌詞曲譜。他又強調，立法原意不是提出控告，而是針對不當的行為，提出具阻嚇性的罰則。

訪問中亦有播出歌手Jimi Hendrix於1969年在胡士托音樂節中以別樹一格的方法演繹不同版本的美國國歌，聶德權表示，不同地方對國歌的處理方法及嚴謹度不同，而條例草案中表示不應篡改國家的歌詞及曲譜，不論內容帶有侮辱或讚美的成份。

國旗寫讚美說話亦觸犯法例

聶德權又引用《國旗法》的例子，他指國旗是國家標誌，即使在旗上寫上讚美的說話亦會觸犯法例，而國歌和此有所相似，改動歌詞曲譜都屬於損害國家象徵及標誌。

聶：「有人用普通話唱國歌，好似用廣東話唱一樣！」

社會對國歌法感憂慮，有聲音擔心要誤墮法網，節目中提到若手機聆聲是國歌，以及用廣東話唱國歌等是否有機會觸犯法例。聶德權稱，手機聆聲是國歌，在條例上未有構成罰則；至於以廣東話唱國歌，聶德權就表示：「有人用普通話唱到好似用廣東話唱一樣，唔覺得有問題！」

但他質疑不應用英文唱國歌，因國家沒有英文版本的國歌。聶強調要視乎行為本身是否有問題，強調市民沒有意圖侮辱國歌，不需要擔心。