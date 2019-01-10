【國歌法】敢唔敢再噓國歌？　曾噓國歌球迷： 到時再算

政制及內地事務局今(9日)公布《國歌條例草案》，其中草案第7條列明，任何人如公開及故意篡改國歌歌詞或曲譜，或以歪曲和貶損的方式奏唱國家，一經定罪，可監禁3年及處第5級罰款。 香港球迷對草案反應不一， 有人表明不怕會誤墮法網，因自己本身不會噓國歌，亦不會進行二次創作，「佢有心捉你點樣都會捉到，無得避」；但也 有曾在球賽前噓國歌球迷表明，不排除「再噓」，會視乎當時情況而決定。

球迷鍾先生(左)稱自己曾在球場前噓國歌，至於《國歌法》實施後會否怕觸犯法例而不再噓國歌，他則表示「到時再算」。(梁鵬威攝)

有民主派議員質疑條例草案將「侮辱」國歌定義為「損害國家尊嚴」，是抽象主觀的概念，市民容易誤墮法網。球迷龔小姐表示，《國歌法》實施後，自己不怕會誤墮法網，因自己本身不會於球賽進行前噓國歌，亦不會進行二次創作。惟她認為若有人在考慮後仍決定要違反法例亦不能阻止，「有呢條法例就會有多個理由（衍生）」。

鍾生認為「無得驚」。他稱自己曾在球場前噓國歌，至於在《國歌法》實施後，會否怕觸犯法例而不再噓國歌，他則表示：「到時再算」。對於二次創作國歌或網上傳載都有機會誤墮法網，他稱，「佢有心捉你點樣都會捉到，無得避嘅。」

周生亦表示自己曾在進行球賽前噓國歌，往後會否再噓則視乎情況。被問到二次創作國歌或轉載都有機會違反條例，他不以為然地說：「要拉嘅話，大把人可以拉啦，石壁個啲監獄都會爆晒，大球場都拆埋做監獄啦。」

球迷羅先生認為不噓國歌是一種尊重。(梁鵬威攝)

對於《國歌法》，羅生指若不進行違法行為就不怕會觸犯法例，同時他認為不噓國歌是一種尊重。惟他指延長檢控時限至兩年不太合適，「一係就即刻拉人，唔應該等咁耐」。至於有民主派批評議員在宣誓前需奏放國歌屬「政治打壓」，認為並無必要。對此，羅生認為「要入個game玩就要做番呢件事，入咗去再表達意見係另一個問題。」