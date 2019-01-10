【國歌法】馬場播放無肅立　聶德權：馬迷刨馬經無留意奏起不違法

政府昨日向立法會提交《國歌條例草案》，明日(11日)刊憲。政制及內地事務局局長聶德權今(10日)在電台節目中進一步解釋，強調條例草案目的是透過指引性條文讓市民尊重國歌，「指引性條文就是指引性條文」，做不到指引亦不會有罰則，「如果你做到故意公開侮辱國歌先會有罰則。」他舉例，在馬場播放國歌時，若馬迷專注「刨馬經」而無留意到國歌奏起，便不屬違法。

聶德權表示，若馬迷專注「刨馬經」而無留意到馬場正奏起國歌，相信不會構成侮辱國歌。（資料圖片）

被問到如馬場奏起國歌時馬迷沒站立是否會被檢控，聶德權表示當局不可能就每個不同情境舉例解釋，只能在可能範圍內將條例解釋清楚，很多情境要視乎前文後理及當時情況，「如果有人很專心做緊啲分析，根本唔為意播緊國歌，相信不會構成侮辱國歌」，他指根據自己過去觀察，大部份馬迷在奏國歌時都有肅立。

另外，對於有愛國團體在遊行示威時播國歌，聶德權指在「必須奏唱國歌」及「不應唱國歌」的場合外，其他場合是否唱國歌由相關組織決定，「但他們也要考慮，這是否適宜的場合去唱國歌」，又反問「嗰個係一個遊行，是否一個奏唱國歌的場合?」他指現時在不當使用國歌條款中，有例若干不應唱國歌的場合，日後如有需要，會有相關機制加入其他的場合。