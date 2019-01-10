「寶豬賀歲」豬年生肖特別郵票周六發售　有絲綢、鍍金設計

尚餘不足一個月便踏入農曆年，因應今年為豬年，香港郵政將於後日（12日）發售一套以「歲次己亥（豬年）」為題的特別郵票及相關集郵品；一套4枚郵票分別展示布藝、木雕、陶器及玉器豬的造型，帶出寶豬賀歲的主題。 在1月12日開售首日，郵政局將為所有正式紀念封或首日封，以及註明首日字樣和本地址地的自製封，提供鋼製郵戳和三個特別郵戳的即時人手蓋印服務；而在發售特別郵票當日，全線集郵局將會延長營業時間至下午五時。

郵政局在1月12日開售首日，將為所有正式紀念封或首日封，提供即時人手蓋印服務。（洪嘉徽攝）

香港郵政將於後日（12日）發售一套以「歲次己亥（豬年）」為題的特別郵票及相關集郵品。（文雪萍攝）

為慶祝新春佳節，香港郵政將於周六（12日）發售一套以「歲次己亥（豬年）」為題的特別郵票及相關集郵品；一套4枚郵票分別展示布藝、木雕、陶器及玉器豬的造型，帶出寶豬賀歲的主題。

「十二生肖金銀郵票小型張——靈犬寶豬」，狗年郵票以銀箔燙印而成，豬年郵票則嵌有22K鍍金金片。（洪嘉徽攝）

而「歲次己亥（豬年）」小版張則以面值2元及4.9元的郵票設計，亦於同日起在全線集郵局發售。

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推十二生肖金銀郵票小型張

此外，香港郵政亦有推出十二生肖金銀郵票小型張「十二生肖金銀郵票小型張——靈犬寶豬」，狗年郵票以銀箔燙印而成，豬年郵票則嵌有22K鍍金金片，而郵票小型張附有黃金成色證明書。

李振宇表示，當局按過往消售情況準備特別郵票的發售數量，有數量充足應付市民需求。（洪嘉徽攝）

「猴、雞、狗、豬」為題，推出四年一次的第二套銀箔燙壓生肖郵票。（洪嘉徽攝）

「猴、雞、狗、豬」為題出第二套銀箔燙壓生肖郵票

香港郵政今年又以「猴、雞、狗、豬」為題，推出四年一次第二套銀箔燙壓生肖郵票。除郵票外，香港郵政亦有推出「歲次己亥（豬年）」利是封，展示四枚豬年郵票。

開售當日購買紀念封或首日封 可獲人手蓋印服務

郵政局在1月12日開售首日，將為所有正式紀念封或首日封，以及註明首日字樣和本地址地的自製封，提供郵政局鋼製郵戳和三個特別郵戳的即時人手蓋印服務。

郵政局：有數量充足應付市民需求

香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇表示，當局按過往消售情況準備特別郵票的發售數量，而有市民早於去年9月在網上預購相關郵票，相信有充足郵票應付市民及郵票愛好者的需求。

部份郵品在發行首兩日有設限購數量，而在發售特別郵票當日（12日），全線集郵局將會延長營業時間至下午五時。