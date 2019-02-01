六合彩新春金多寶1億元頭獎年初五晚攪珠　10年最旺號碼曝光

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六合彩新春金多寶攪珠下周六晚（2月9日）9時半舉行，是期攪珠有8,000萬元金多寶，估計頭獎基金有機會高達1億元，是歷來六合彩頭獎最高派彩，香港賽馬會將於明日(2月2日)中午開售新春金多寶攪珠。

這項歷史悠久的金多寶舉行了33次攪珠，但原來過去10年，其中一個最旺門號碼與「好意頭」有關，而大部分期數均出現相連號碼。

10年來新春金多寶攪出次數最多的號碼為13及29號，兩者均出現4次。(資料圖片)

「易久」、「實生」十年攪出4次
《香港01》翻查馬會網站資料，10年來新春金多寶攪出次數最多的號碼為13及29號，兩者均出現4次，13號分別於2009年、2010年、2014年及2017年攪出；29號則在2009年、2012年、2015年及2017年攪出；其次是3號、11號及42號，均攪出3次。

有趣的是，13在西方社會向來被視為不祥號碼，但中國人卻十分喜歡，因其讀音諧音為「實生」，被視為有生無死。

此外，除2009年的一期外，過去10年其餘9次都有出現相連號碼，分別為2008年的43、44；2010年的7、8及13、14；2011年的1、2；2012的10、11；2013年的47、48；2014年的48、49；2015年的28、29；2016年的3、4；2017年的13、14及2018年的2、3和42、43及44；其中13、14和43、44兩個相連組合，已在10年內重複出現。

過去10年六合彩新春金多寶攪珠結果

攪珠日期 攪出號碼
2018年2月20日     3、5、25、42、43、44、（2）
2017年2月1日     13、14、18、23、29、35、(45)
2016年2月11日    3、4、17、30、35、47、 (10)
2015年2月22日 15、20、28、29、42、46、(35)
2014年2月4日      11、13、15、39、48、49、(37)
2013年2月14日 11、16、24、27、36、48、(47)
2012年1月26日    3、10、11、17、29、34、(15)
2011年2月6日    1、2、16、27、31、47、(19)
2010年2月9日    4、8、10、13、14、49、(7)
2009年1月20日   5、13、22、29、34、42、(37)

資料來源：香港賽馬會

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全餐大包圍恐賠本
究竟中六合彩頭獎的機會有多大？只購買6個號碼單式彩票，捧走頭獎的中獎率少於一千三百萬分之一（0.000000075）；倘以7個號碼複式購買彩票，即70元一注，機會率亦少於一千三百萬分之七。

巨獎當前，不少人或會選擇跟友人或同事集資，冀以「大包圍」方式中獎，但購買全餐即49個號碼，需花費139,838,160元，縱使一注獨中頭獎，再加上有多注二獎及其他獎項派彩，中獎者或入不敷出，除非今次金多寶頭獎無人中，頭獎基金滾存高達逾1.5億元出現，屆時斥巨額資金下注方才划算。

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