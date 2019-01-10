迪士尼招聘會提供500個空缺　米線店太子爺見工：希望外闖吸經驗

香港迪士尼樂園陸續擴建，園方今（10日）、明兩天舉行招聘會，共提供約500個前線及後勤等空缺。 有家中經營米線店的年輕太子爺，亦是求職者之一，他坦言暫無意跟隨父親學習打理店舖，反希望向外闖，吸收社會經驗，亦不介意由低做起。 職位空缺起薪點介乎1.3萬元至1.9萬元等，視乎經驗而定，人工最高的空缺則為酒店泳池救生員，求職者可即場面試。

18歲的Ivan，雖然家中經營餐飲生意，但坦言希望外出工作，吸收經驗。（陳淑霞攝）

招聘會今早合計有近百名求職者應徵，當中不乏年輕面孔。今年18歲的Ivan，自知不是讀書材料，中四後便投身社會工作，過去一年以倉務工等「炒散」為主，不過，散工開工不穩定，他決意轉戰全職長工，「唔想成日匿喺屋企。」

父親經營米線店惟希望向外闖吸經驗

Ivan父親經營米線店，家人期盼他可「落舖」幫手，以便日後接管生意，不過Ivan坦言現階段未有興趣，希望可向外闖吸收經驗，「唔想只留喺間舖，希望可以出去見識多啲。」

他期望可加入樂園賓客服務、戲服助理等崗位，自知經驗不足，未必突圍而出，他直言會以勤力「搭夠」，「會主動問多啲，睇下有咩幫手。」

覃女士希望應徴房務員，成功轉行。（陳淑霞攝） 曾報讀房務員女士冀「轉行」加入 另一求職者覃女士，則希望可加入成為樂園房務員。她有10多年餐飲業經驗，但認為酒店業更有前景、福利較佳，遂於月前開始報讀房務員課程，希望可以轉行。她笑言，下午需進行考牌筆試，特意於早上前來應徵，希望可順利覓得一職，下月畢業後可正式返工。

迪士尼樂園前線招聘經理黎天濠。（張浩維攝） 招聘崗位主要為「蟻俠」而設 迪士尼樂園前線招聘經理黎天濠指，今次共提供500個全職及兼職崗位，包括清潔、技術員、保安、房務員、零售、餐飲等，起薪點介乎1.3萬元至1.9萬元等，視乎經驗而定，人工最高的空缺則為酒店泳池救生員，1.9萬元起跳，求職者可即場面試。 他續指，迪士尼樂園最新Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將在3月底開幕，營運、餐飲及零售等前線需招聘更多人手，故有關空缺提供佔是次招聘過半。 需懂兩文三語 工作有熱誠 黎表示，要加入顧客服務行列，由此樂園招待來自世界各地賓客，需懂兩文三語，亦要充滿熱誠及有禮，求職者未必需要是樂園常客，但需對迪士尼有一定認識，亦歡迎中年人士加入。

迪士尼樂園今（10日）、明兩天舉行招聘會，共提供約500個前線及後勤等空缺。（張浩維攝）