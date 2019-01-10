【百日咳】孕婦接種疫苗在外國普及　風險低　毋須過慮

去年本港百日咳感染數字達110宗，為近年來新高，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會昨（9日）舉行會議，通過建議孕婦在懷孕期間接受百日咳疫苗的做法。 有婦產科醫生指，外國孕婦在懷孕期間接種百日咳疫苗的做法普遍，世衛亦有指引訂明即使不在懷孕期間接種，亦需在生育後、出院前接種，令婦女透過餵哺母乳時可把抗體供應給嬰兒，並指出現副作用的風險低，認為本港孕婦毋須過慮。

譚永雄（右）稱，接種百日咳疫苗與一般其他常規疫苗的副作用類近，出現過敏反應的風險亦很低，認為孕婦毋須過慮。（鄭翠碧攝）

中大醫學院婦產科學系教授譚永雄今（10日）指，由於百日疫苗的有效期只有幾年，曾注射的人仍有機會再受感染，若剛好與新生兒接觸，便會令嬰兒染病，故建議孕婦接種疫苗，令嬰兒在可接種歲數前仍得保護。

他表示，孕婦接種疫苗在澳洲、美國、韓國、新加坡等地都十分普遍，抗體可以經胎盤傳達至胎兒，當嬰兒剛出生時亦能有保護。他又指，世界衛生組織亦有指引，訂明即使不在懷孕期間接種，亦需在生育後、出院前接種，令婦女透過餵哺母乳時可把抗體供應給嬰兒。

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會通過孕婦在懷孕期間接受百日咳疫苗的做法。（資料圖片）

研究已證實百日咳疫苗與小產無關

譚永雄指，現時未有研究說明經母乳提供的抗體可以為嬰兒提供多少保護作用，不過認為具有一定成效。他續指，有孕婦在10多年前曾擔心接種疫苗會引致小產，惟其後已有研究證實並無關係，他稱接種百日咳疫苗與一般其他常規疫苗的副作用類近，出現過敏反應的風險亦很低，認為孕婦毋須過慮。

他並指，如百日咳疫苗可在母嬰健康院等地方注射，方便孕婦，將有助提升接種率，「如果靠孕婦自己找及預約，容易淡忘，如果在一般婦檢時已可注射，成功率會較高。」他建議，孕婦在懷孕27週時可以接種百日咳疫苗，抗體有效達六個月。

陳基湘：百日咳疫苗有效期不長 市民需持續接種

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授補充，百日咳疫苗一向有效期不長，並非更換疫苗品種可解決問題，仍需靠市民持續接種。