【百日咳】孕婦產前將接種百日咳疫苗　研青少年有無需要再補打

衞生防護中心最新數據顯示，去年百日咳感染數字達110宗，為近年來新高，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會今日（9日）下午舉行會議，通過孕婦在懷孕期間接受百日咳疫苗的做法，惟目前未有推行時間表及財政預算等，會待相關部門商討實際執行細節後公布。

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會今日（9日）下午舉行會議，通過孕婦在懷孕期間接受百日咳疫苗的做法。（梁鵬威攝）

去年40%個案涉6個月以下嬰兒 有個案要深切治療

去年百日咳病例為21年來最高，衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生表示，去年的110宗感染百日咳個案，當中40%患者為6個月以下嬰兒，12宗涉及兩個月大或以下的嬰兒。雖然無相關的死亡個案，但有個案須接受深切治療。

科學委員會主席周鎮邦醫生表示，現行做法是嬰兒出生後兩個月始接受第一針百日咳疫苗，為保障該段時期免受感染，委員會開會後決定，通過孕婦在懷孕期間接受疫苗，初步建議在懷孕第27周至第34周期間打針，須時14日產生抗體，效用可達6個月，嬰兒出世後依然須注射疫苗。他指，有關決定獲婦產科等代表支持。

衞生防護中心最新數據顯示，去年百日咳感染數字達110宗，屬過去21年來最高，亦較去前年增41宗。（視覺中國）

去年個案中最年長患者為81歲，周鎮邦表示，數字顯示近年趨勢多了個案是由成年人傳染嬰兒，原因包括疫苗效力會按年遞減，目前在全世界，只有香港及韓國須注射六針百日咳疫苗，形容「做得好足」，而最後一針是於小六，會研究青少年有無需要再補打，但目前未有相關效率數據。