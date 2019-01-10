【林子健案】品格證人初未信林遭恐嚇　笑言有人不想要美斯要C朗

民主黨成員林子健聲稱被擄走及在大腿打釘，事後卻被指虛報被擄案續審，辯方傳召中大崇基學院神學院副教授龔立人作品格及事實證人，龔指林被擄前曾向他透露收國安人員電話，及提美斯照片的事，龔當時未有相信，更笑言對方可能不想要美斯但想要C朗的簽名。

中大崇基學院神學院副教授龔立人指林子健為人堅毅並有正義感。（林樂兒攝）

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初不相信林收自稱國安人員電話

龔立人稱， 前年8月8日，即被告林子健聲稱被擄走前兩天，林從通訊程息telegram向他透露收到自稱國安人員的電話，林並指受恐嚇叫林不要將美斯簽名照交予劉霞，林更稱感到害怕。龔直言當時並不相信，更笑言：「可能對方唔想收美斯，想收到皇家馬德里C朗嘅簽名」。

林擔心家人安危未到公立醫院求醫

至同月11日早上，龔稱林透露受虐，他曾叫林去醫院，但林則稱擔心家人安危，不想去公立醫院，欲見私家醫生，由於當時只約為早上7時許，診所並未開門，並透露會先與李柱銘及何俊仁商量。

指林為人堅毅有正義感

龔又稱，與林相識11年，認為林有正義感，就3年前朱凱迪參選立法會議員遭恐嚇，林曾問他可如何幫助朱。他又指林堅毅，耶魯大學神學院面試失敗後未有放棄，最終獲對方取錄。

被告林子健，44歲，否認一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他於2017年8月11日在瑪麗醫院向警員虛報自己8月10日在旺角咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

案件編號：KCCC2556/2017