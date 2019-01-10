【病毒剋星】袁國勇研發殺病毒新藥將面世　「港藥」大計達成？

「沙士英雄」香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇帶領的團體，研究出可抑制沙士、新沙士、禽流感H7N9等病毒的化學合成物「AM580 」，有望六至八年後面世，成為「港藥」里程碑。 自從2003年帶領團隊找出引致沙士的冠狀病毒後，袁教授一直全心投入突破研究，去年初冬季流感大爆發，流感疫苗短缺而一針難求，他已提出使用團隊研發的噴鼻式流感疫苗的種子，唯最終因本地人口少、製造成本昂貴，「香港疫苗」構思夭折。

研究團隊在研究期間，會以小鼠進行實驗。（林若勤攝）

抑制病毒超級新藥最快6年後面世

港大研究團隊發現全新的廣譜抗病毒藥物，當中的化學合成物AM580，可以有效抑制沙士、新沙士、禽流感H7N9、甲型流感H1N1及寨卡病毒等，袁國勇指藥物的副作用較少，只需少量已經達到顯著效果。藥物已在小鼠及類器官作試驗，預計6至8年後有機會面世，該研究成果更已申請美國專利。

從動物發現逾60種病毒 證有重要性

自2003年沙士後，袁國勇一直尋找野生和食用動物內的新型病毒，至今共發現逾60種病毒，所有病毒均以HKU命名，在2007年發現蝙蝠病毒HKU4及HKU5，至2012年出現中東呼吸綜合症冠狀病毒都如是。他多次在公開場合強調找出動物病毒的重要性，更笑指政府曾經對此提出質疑，令他一度擔憂研究資金會被撤走。

至被稱為新沙士的中東呼吸綜合症出現，才得以證明研究的重要性。因為研究團隊曾在香港蝙蝠身上發現了HKU4及HKU5病毒，當新沙士爆發時，便發現新沙士的冠狀病毒和HKU4及HKU5有關，同時也保住了研究基金。

去年提出「港產」噴鼻流感疫苗​

去年冬季流感肆虐，但香港的疫苗接種率只有約2成，到爆發時卻一針難求。袁當時指出，疫苗供應受市場因素影響，如美國有3億人口，藥廠只需供應本土市場，毋須為有700萬人的香港另設生產線，加上競爭及風險等因素，更無誘因為港研發新疫苗。

當時曾有聲音提出可引入噴鼻疫苗，提高兒童接種率。袁國勇當時表示，正研製噴鼻式疫苗，更指已物色內地公司生產，惟需時處理；他解釋指，香港土地及員工薪酬昂貴，若最終疫苗價格高昂只會缺乏競爭力，無人問津，坦言在港生產只會是「死路一條」，所以尋求內地公司合作，但包裝或部分臨床測試料在香港進行。

而港大今日（10日）公布的藥物可抑制甲型流感，在小鼠實驗上曾試過以噴鼻形式用藥，有望終可出產「港藥」。袁國勇指，該抗病毒藥針對呼吸道傳染病，所以噴鼻式會更有用。