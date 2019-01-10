【巴士車禍檢討】九巴工會提三大控訴　批偵測車速系統不準確

近年本港接二連三發生巴士致命車禍，包括去年2月大埔公路發生導致19人死的車禍，意外後巴士公司在巴士加裝了不少安全設施。 不過，有九巴工會批評對新設施提出三大控訴，包括九巴新裝的「GPS偵測系統」不準確、強制收油系統有問題、以及對超速限制過嚴。

九巴僱員工會對巴士公司新安裝的設施提出三大控訴。（黃雅盈攝）

車長無超速照收警告信

九巴僱員工會主席郭志誠指，九巴自今年中起，陸續在巴士加裝新的「GPS偵測系統」，以測度巴士在不同路段有超速；但他稱，相關的系統不時出現誤差，例如有車長在限速50的路段，以40公里行駛亦會收到警示，他懷疑因此使大量車長收到警告信。

九巴僱員工會主席郭志誠（前排中）稱，「GPS偵測系統」不時出現誤差。（黃雅盈攝）

車速限最多75公里 有車長卻被指超速行駛

同時，九巴設有強制收油系統，郭志誠指巴士車速因此不會超過75公里，但近日一名姓鄒車長卻接獲警告信指，其駕駛的巴士以83公里超速近21秒，他不服上訴，但上訴委員會卻有多達11人進行審議，令其感到形同遭恐嚇。

郭志誠又舉例，他曾以私家車追蹤另一懷疑超速巴士時，私家車顯示該巴士正以超過80公里行駛；但當他向公司投訴時，公司卻指該巴士僅是以71公里行駛，令他質疑九巴偵測系統和收油系統均出現問題。

於去年2月大埔公路發生車禍後，巴士公司在巴士加裝了不少安全設施。（資料圖片）

同時，郭志誠又提到，因九巴要「追數」，故此均會默許車長超速，但現時卻「嚴打」車長超速，他認為九巴的舉動令車長無所適從；所以他希望九巴可以改善相關的「GPS偵測系統」，以及撤回早前給予車長的警告信。

九巴回應稱，十分重視行車安全，公司有既定程序監管車長表現，培訓及服務質素管理部會根據黑盒車速數據作出嚴謹的分析，按情況對車長作提供合適的培訓或紀律處分。九巴又稱，一直投放資源於提升安全設備、員工培訓及優化員工薪酬福利。