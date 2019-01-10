【巴士車禍檢討】巴士公司「有獎無罰」　政府監管軟弱無力

香港專營巴士服務獨立檢討委員會去年底完成報告，並於周二（8日）公開。委員會在長達200頁的報告，批評運輸署與與巴士營運商「後知後覺」，未能採取主動措施防範未然。就巴士安全問題，報告共提出45項建議，運輸署現階段指只採納了其中的36項；當中尤其引來關注的是，政府決定資助巴士公司加強行車安全，惟在規管車長工時上卻稱「有待研究」。政府對巴士公司「有獎無罰」，只建議改善硬件，冷待規管前線車長降低工作量的訴求，無疑忽視了巴士意外的本因。政府選擇性執行檢討建議，做法值得批評。

運輸署表示，報告內的45項建議，共有44項與署方有關，當中有30項已獲採納推行、六項將計劃推行與八項涉及修例。當中，政府計劃設立小數額基金，資助專營巴士公司採取嶄新的安全科技；連同去年施政報告宣布的方案，即政府將預留五億資助巴士公司加裝安全帶、電子穩定控制系統及自動車速限制器，專營巴士公司將獲政府不同資助，以改善巴士安全。可是，報告中有關規管車長工時的建議，如將《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》列入《公共巴士服務規例》，署方則稱「有待研究」，未有透露詳細工作時間表。

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動用公帑資助專營巴士公司改善安全措施，做法值得質疑，畢竟專營巴士公司有責任保障巴士安全；況且多年來巴士車禍不斷，巴士公司於提升行車安全更是責無旁貸；惟政府不但沒有規定營運商進行改革，更竟然推出巨額資助，為巴士公司開脫責任，實在說不過去。

更甚者，報告引述有專營巴士公司反映，政府去年宣布的五億方案僅資助加裝安全裝置的八成費用，稱其餘兩成費用將構成「沉重負擔」之餘，更質疑其成本效益，揚言未獲全額資助的話，未有將加裝安全」列為最優先項目，不會將三項建議項目悉數實施。如此「威脅」，反映了巴士公司不思悔改，未有好好反省措施的不足，根本無意負起責任，有違公共交通服務的精神，政府不具理由「只獎不罰」。

新巴城巴稱不知要經營多少年才可以賺到安裝安全帶的費用。（資料圖片／江智騫攝）

政府雖辯道，如此慷慨「送禮」，乃因為考慮到加裝安全設備會令專營巴士公司營運壓力上升，而且要求他們全資負責將導致票價壓力；然而，巴士公司即使訴諸營運壓力，始終難辭其咎，未能為其責任開脫。況且，有關營運壓力之說難以站得住腳。最近，專營巴士公司紛紛申請加價，而城巴和新巴亦以營運壓力為由，剛成功獲批加價；而「01觀點」亦早已指出，兩巴加價理據薄弱，皆因兩巴善於控制成本，而且過去其交通業務一直錄得可觀盈利，故難言出現營運壓力；再者，政府亦計劃未來豁免專營巴士使用政府隧道的收費，故巴士公司營運壓力將會減輕，政府未有理據額外多作資助。

平情而論，政府「果斷」選擇直接資助巴士公司提升安全質素，在情在理亦難以服眾；同樣教人公眾失望的是，政府規管巴士車長工時卻遲疑未決，稱仍進行深入研究分析，容讓這道路安全隱憂的主因繼續發酵下去；以上處理手法，反映政府監管專營巴士公司不力，即使其營運千瘡百孔仍處處忍讓。或許巴士車禍過後，最須檢討的是政府軟弱無力的態度與處事方式。