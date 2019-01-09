【巴士車禍檢討】特別更多勞多得掀爭議　工會批不應再勞役車長

去年2月大埔公路發生19死九巴車禍後，政府成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，委員會在去年底提交報告，政府昨日（8日）公開委員會報告。委員會在報告批評，政府容許「特別更」的做法必然增加車長疲勞風險，應考慮每更14小時的「特別更」是否符合巴士安全。 有建制派的工會稱，「特別更」是多勞多得，但相信車長不會為賺錢而不理安全，而最重要是巴士公司提供一個合適的休息空間；非建制的工會就認為，工時過長導致累積疲勞的問題嚴重，批評巴士公司及運輸署無考慮過車長人手、能力及後果。

委員會認為，巴士公司及運輸署容許車長每日當值14個小時，做法「必然增加車長累積疲勞的風險」。（資料圖片/盧翊銘攝）

獨立檢討委員會昨日公開的報告中指出，「特別更」是礙於一些情況而被迫妥協的結果，包括車長工資低、車長人手長期短缺、部份車長願意長時間工作以賺取較多薪酬、市民不願接受較高的巴士車費等等。

然而委員會認為，巴士公司及運輸署容許車長每日當值14個小時，做法「必然增加車長累積疲勞的風險」，建議政府應考慮每更14小時的「特別更」是否符合巴士安全。

汽車交通運輸業總工會第一副主席、龍運巴士車長張子琦稱「特別更」最高當值14小時，中段有休息時間，暫未見有「特別更」車長反映精神狀況有問題。雖然「特別更」的車長薪金較其他車長高，但他強調，九巴不會強迫員工做「特別更」，絕對並非「為咗搵多啲而唔理安全」。

張子琦認為最重要的是巴士公司需要提供一個合適的休息空間。（資料圖片/吳鍾坤攝） 張子琦：必要時才會當值14小時 他又提到，必要時才會當值14小時，否則正常應只是12小時。他稱，現時多間專營巴士公司合共約有1,600名車長擔任「特別更」，他認為最重要的是巴士公司需要提供一個合適的休息空間。

九巴特別更車長月薪逾2.3萬元

根據委員會的報告，每月工作26日、每日工作8小時的九巴車長，平均月薪為17,838元；而每月工作26日、每日工作10小時（即超時2小時）的「特別更」九巴車長，平均月薪就可達23190元。而在城巴及新巴，雖然沒有「特別更」的措施，但車長薪酬是以每日工作8小時作為基準，額外的工作時數就按基準調整，也達到加班加薪的效果。

九巴工會：多勞多得但精神捱到幾耐？

九巴職員權益工會理事長李國華就指，雖然「特別更」的車長可多勞多得，但直言「精神捱到幾耐？」稱巴士公司及運輸署不應再勞役車長；又指運輸署多次同意巴士公司加開路線，卻無考慮過車長人手、能力及後果。

他又提到，雖然規定下車長有三小時的休息時間，但九巴的政策將飯鐘亦計算在內，變相車長僅有兩小時休息。他指，累積疲勞的問題嚴重，巴士公司應盡早考慮減少工作時數以減低風險。