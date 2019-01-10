兩電500元劏房戶電費資助接受申請　中電最快7月發放

劏 房戶常因沒有獨立電表，而被業主濫收電費。兩電將為合資格劏房戶提供每戶500元的一次過現金津貼，現已開始接受申請。 環境局今日（10日）向立法會提交的文件顯示，中電將向一萬個基層劏房戶發放該筆500元津貼，申請人必須居於由中電供電的劏房、無獨立中電帳戶、持有香港居民身份證不少於1年，並在取得香港居民身份後住滿一年等。中電已邀27個非政府機構，協助轉介及處理申請，於5月前收到的申請，料可於7月前發放津貼。另外，無港燈獨立電表的劏房戶，可於2019年至2023年期間，每年申請港幣500元的一次過現金津貼。

兩電500元劏房戶電費資助接受申請。（資料圖片）

就為合資格劏房戶提供每戶500元的一次過現金津貼，中電方面，計劃時間表分兩階段，第一階段為於5月31日前遞交申請，料最快可於7月或之前獲發放津貼；第二階段為10月31日前遞交的申請，最快可於12月或之前發放。港燈方面，沒有港燈獨立電表的劏房戶，可於2019年至2023年期間，每年申請每戶500元的一次過現金津貼，2019年1月1日起已接受申請。

劏房單位業主可申請資助重鋪電線

就重鋪劏房單位電線，中電方面，合資格的劏房單位業主，每個電力帳戶登記地址只可申請一次，及不接納已展開裝修工程的劏 房單位，有關業主須經由中電指定的非政府機構夥伴轉介及提交申請，中電接獲後會委任註冊電業承辦商視察單位，獲批核會由註冊電業承辦商處理整項工程，包括重新鋪設電錢、檢查裝置、簽發完工證明書及由中電安裝獨立電錶。中電會承擔有關工程開支，費用約為4.5萬元。

至於港燈的合資格劏房租戶，則可申請上限為1.5萬港元的一次過資助，用於重鋪電線以安裝獨立電錶，港燈接獲申請後，會委派港燈工程人員到單位勘察及提供技術支援，以協助盡快完成重鋪電力線路工程，以及安裝獨立電錶。