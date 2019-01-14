浸大數學系推微電影　教「毒男」用數學追女仔　盼提升學科吸引力

談戀愛都有數計，Telegram、Whatsapp亦與數學理論有關？浸會大學數學系教學團隊去年八月起設立教學網頁及社交媒體專頁，以愛情推動數學，又製作一系列微電影，以數學理論及公式教「毒男追女仔」。參與製作的教師指，本港學生普遍認為數學艱澀難明，不了解學科的生活應用，故希望藉短片及網站，讓學生認識到數學浪漫的一面。

浸大數學系講師劉碩鈞（左起）及浸大數學系導師王靖喬負責策劃「數毒求戀期」教學項目，期望可以提升外界對數學科的形象及認知。（胡家欣攝）

浸大數學系教學團隊自2017年構思以愛情推廣數學，去年先後取得學系及校方共約50萬元撥款後，在8月推出「數毒求戀期」教學項目，設立網頁及社交媒體專頁，又製作一系列微電影，以數學理論及公式解構愛情煩惱。

愛情包裝數學 心儀對象有數得計

例如一連四集「數毒求戀事件簿」微電影，就講述一名數學系單身「宅男追女仔」的故事，當中運用德雷克公式（Drake equation），去推算出宅男心儀女孩的數目；以涉及經濟及心理學範疇的「誘餌效應」（Decoy Effect）在心儀對象面前突出自己；又利用加密學的「凱撒密碼輪盤」發出戀愛暗號等。

浸大數學系教學團隊運用德雷克公式，製作一個網上計算機，以本港700萬人口為基數，再計及性別、年齡及個人因素等，去推算各人心儀對象在本港的數字。（微電影截圖）

本港學生機械式學數 學習過程枯燥

浸大數學系導師王靖喬指，過去曾入校宣傳數學，發現不少學生認為數學難以理解，無從入手，「唔知讀嚟做咩」，學科形象並不吸引。

她認為，在本港新學制下，學生以考試主導的模式操練數學，只求分數，對背後理論不求甚解，學習過程乏味，亦欠缺思考空間，「中學好多數學嘅培訓，都係俾條formula（公式）你，你用條formula啦，唔好理咁多，搞掂DSE就得，pass（合格）咗就一片光明。」

她續指，相比舊制高考的純數科及應用數學，其時修讀的學生反而會從中學習及掌握數學推理、邏輯性及公式的由來，對數學的興趣及能力較高。

外界常忽視數學重要性 只重產品消費

浸大數學系講師劉碩鈞則認為，外界經常忽視數學的重要性，談新科技只著重產品的消費意義，卻不知道背後的數學應用。他舉例，Telegram、Whatsapp的網絡加密通訊裝置，就是由「凱撒密碼輪盤」概念演化出來。

他續指，近年社會流行STEM教學（科學、技術、工程及數學）、人工智能及大數據等，但其實背後均涉及數學基礎，反映學科知識的重要性，同時出路甚廣。

在「數毒求戀事件簿」微電影中，浸大數學系單身「宅男」透過「誘餌效應」追心儀對象。（胡家欣攝）

中學好多數學嘅培訓，都係俾條formula（公式）你，你用條formula啦，唔好理咁多，搞掂DSE就得，pass（合格）咗就一片光明。 浸大數學系導師王靖喬

將到4間中學推廣數學

兩人指，團隊在未來半年會推出多三至四個有關愛情主題的短片，又會到四間中學舉辦講座推廣數學，亦歡迎學校以短片及網站作為教學素材，期望藉此提起高中生對數學的興趣，提升學科形象，「數學背後理論可以唔艱深，其實都可以好生活化。」