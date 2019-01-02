浸大向6名傑出少數族裔學生頒獎學金　獲獎者：減輕家庭負擔

無論語言還是文化，少數族裔學生在香港升學總遇上不同程度困難，升讀大專院校則更是難上加難。本年度有6名南亞及東南亞少數族裔學生獲浸會大學頒發「南亞及東南亞少數族裔傑出學生入學獎學金」，獎勵他們在社區服務上的貢獻及優異的成績，金額等同於全年學費；有獲獎學生表示獎學金減輕了家庭負擔。

因獲辦獎學金，菲律賓裔的洛思茵及寇特斯得以就讀香港浸會大學。 (袁澍攝)

浸大自2017年起為少數族裔學生設立獎學金，申請學生必須是香港永久居民，父母其中一方必須來自指定國家人士。學生獲頒獎學金入學後，每年成績平均績點不低於2.8分，便可獲全額學費資助，直至完成本科課程。本年度有30多人申請獎學金，當中6人獲獎學金。

20歲的洛思茵是香港出生長大的菲律賓裔學生，副學士畢業後申請獎學金，並獲浸大取錄入讀英國語言文學學士三年級。中學時期她便接觸粵劇文化，對香港有很深的感情。她表示，獲頒獎學金令她能入讀自己喜歡的學科，希望畢業後成為英語教師，繼續服務香港。

20歲的洛思茵就讀英國語言文學三年級，表示希望未來可以做一名英文教師。(袁澍攝)

另一名獲頒獎學金的21歲浸大學生寇特斯（Joshua Cortes），本學年獲浸大獎學金，入讀該校會計課程一年級。他11年前由菲律賓來港，入讀香港的中學，希望畢業後能於本港會計事務所工作。

寇特斯透露，讀中學時曾被其他同學稱呼為「賓仔」，認為少數族裔在香港讀書會遇上困難。他現時和家人一起在堅尼地城租屋住，每月房租已是一筆極大開支，獲頒獎學金有助減輕家庭負擔。

21歲的寇特斯從一年級起步，學習會計專修科目，將來希望入香港的會計事務所。(袁澍攝)

獎學金得主都需要在入學首年做義工，以及在學期間擔任文化大使。洛思茵及寇特斯都表示，在學校協助下，他們向本地生介紹菲律賓的風土人情，並且認識了新朋友。

浸大除了在經濟上有所支援，亦安排職員擔任少數族裔學生的導師，協助他們解決學業和生活上的困難。兩位獲獎學生均表示，導師更像他們的「人生教練」，教導他們如何融入本地學生當中，面對學業挑戰等，另浸大亦設有廣東話課，讓他們有機會學到日常交流、見工必備的廣東話常用語句。