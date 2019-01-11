【國歌法】國際學校都納入條例　楊潤雄：相信學校明白要求

《國歌條例草案》今日刊憲，教育局局長楊潤雄被問到，若學生奏唱國歌時有不莊重的行為會否遭到處罰時，他表示，相信學校及教師在教授國歌上會有專業決定，又指數月前曾與國際學校溝通，相信普遍國際學校明白要求，並會就校本情況作專業判斷，研究合適教法。 草案中訂明意圖侮辱國歌，包括篡改歌詞、曲譜，或以歪曲貶損方式奏唱即屬違法，最高可判監3年及罰款5萬元；而草案中亦規定教育局局長須向中、小學（包括國際學校及特殊學校）發指引，指校方需教授學生唱國歌、國歌歷史及奏唱國歌時的禮儀等。

教育局局長楊潤雄相信學校及教師在教授國歌上會有專業判斷。（資料圖片）

奏唱國歌時學生不莊重 交教師決定懲罰與否



楊潤雄說，《國歌條例草案》第九條規定教育局局長會就《國歌法》在中、小學教育作出指示，讓學生學習唱國歌、教導學生認識國歌歷史及播國歌時應有禮儀，而這些均透過本地立法進行，強調是按照一貫做法，透過教育局發課程指引執行，重申符合本地情況，不涉任何干預。

被問及若有學生少不更事，在奏唱國歌時作出不莊重的行動或行為，教育局的立場如何，以及學校應否處罰學生？楊潤雄指，難以說明每一個情況，但在學校發生的事主要以教育作為目標，交由教師視乎情況作出專業決定，決定引導、教導或懲罰。

至於《國歌法》教育涵蓋特殊學校及國際學校的理據何在？楊潤雄回應指，條文中清楚說出政府對教育界的期望，而條例草案內的學校包括所有中、小學，國際學校及特殊學校，故教育局期望他們會跟隨。他透露，數月前當局曾就事件與國際學校溝通，相信普遍國際學校明白要求，會就校本情況專業地研究合適做法。