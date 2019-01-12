最低工資上調至37.5元　大型屋苑管理費掀加風　預計加價1成

行會宣布接納最低工資委員會建議，允將最低工資上調至37.5元，5月1日生效，料6.1至7.5萬人基層低薪僱員受惠。今次加幅達8.7%，為歷年最高，有保安商會指，預料屋苑管理費將隨之增加5至6%，更有屋苑加價1成。 清潔商會則表示，清潔服務費需加價15%至20%。不過，有保安工會認為，最低工資兩年一檢，難保障基層員工生活水平，又認為行内面臨長工時問題，強調立法制定工時政策，刻不容緩。

保安業商會主席何啟文指，有大型屋苑已準備就緒，早於今月初通知住戶加管理費。（資料圖片/歐嘉樂攝）

業界人手短缺 預計市場會進一步加薪

保安業商會主席何啟文表示，由於保安物管約佔管理費7成比例，增加管理費最少5%，始能確保財政穩建；他又指，最低工資上調，會帶來漣漪效應，造成勞動市場壓力，亦會帶動市價上調，他解釋，目前行內人手不足，短缺率介乎8至10%，面對人手荒，各保安公司已出動較高薪酬「搶人」，亦有企業會向員工發放年終酬金，不少私人盤保安職位時薪，大部分已超逾最低工資，未調整前已達40元以上，相信業界將會進一步加薪，「水位大概係4至5蚊。」

沙田第一城管理費加一成

他又透露，有大型屋苑已準備就緒，早於今月初通知住戶加管理費，其中沙田第一城更加價1成。

香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，最低工資上調，勢必帶動勞工福利開支成本上漲，連同強積金、勞工保險等計算在內，清潔合約收費加幅需達15%至20%。她又指，行内難請人已是不爭事實，政府亦將於4月起，改變政府外判合約投標制計分方法，亦令私人市場競爭加劇，增加成本壓力。

工會：工資惟難追通脹且工時長 應重啓標準工時立法

香港物業管理及保安職工總會副主席余美雲則認為，最低工資雖有所上調，但兩年一檢，難追通脹，亦無法保證生活水平，她又指，行內亦面對工時長問題，不少公司奉行「12碼」制度，保安日返12小時，疲於奔命，工會雖曾多番要求資方改為三更制但遭拒，她認為應重啓標準工時立法，超時補水1.5倍，始可改變人手不足問題。

本港自2011年制定法定最低工資，兩年一檢。今次為本港第5個法定最低工資，加幅達8.7%，為歷年最冠。統計處2017年數據反映，現有約2.7萬人領取34.5元最低工資，若加至37.5元，將有近15.7萬名打工仔受惠，以物業管理、保安及清潔服務、零售及飲食業為主。