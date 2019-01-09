政府去年底聘請逾3.7萬名外判工　近兩成時薪僅獲法定最低工資

政府跨部門工作小組，去年完成檢討服務合約的非技術員工的待遇和勞工權益，在4月1日起招標的相關政府服務合約將會實施新改善措施。據政府數據顯示，現時4個工作小組部門的服務承辦商，共聘用37,990名非技術員工，包括負責潔淨及保安工作，當中有6,772名員工的時薪獲得法定最低工資34.5元，佔整體的17.8%。

服務承辦商聘請的非技術員工中，有6,772人以法定最低工資僱用。（資料圖片）

去年底政府共聘請3.7萬名外判工 當中17.8%以法定最低工資受聘

據勞工及福利局局長羅致光今（9日）交代立法會的書面答覆所指，截至2018年12月31日，政府4個工作小組部門的服務承辦商共聘用37,990名非技術員工，分別為食環署、康文署、房屋署及產業署，相關員工主要負責潔淨、保安及防治蟲鼠等工作。

資料顯示，服務承辦商聘請的非技術員工中，有6,772人以法定最低工資僱用，佔整體的17.8%；當中以時薪34.5元受聘的潔淨和保安外判工，分別有4,153人和2,550人，佔其整體的19.1%和18.9%。

羅致光：不會強制4月1日前招標的合約承辦商依循改善

勞福局統籌的跨局跨部門工作小組，已完成檢討政府服務合約的非技術員工的待遇和勞工權益，並於今年4月1日起招標的政府服務合約加入相關改善措施，包括增加評分制度下的技術比重、改善非技術員工的僱傭福利等。

然而，羅致光表示，政府必須恪守合約精神，故此不會強制在4月1日前招標的有關合約承辦商依循改善措施，亦無計劃提供合約外的補貼。