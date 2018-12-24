【最低工資】保安爸爸的「12碼」生涯　聖誕加班忙　天倫樂成奢侈

每兩年檢討一次的法定最低工資已有定案，最低工資委員會早前達成共識，並已提交有關建議到行政會議，預料結果將於今月內宣布。據了解最低工資水平將由現時34.5元調高至37.5元，加幅達8.7%。 最低工資立法至今僅短短七年，經歷了「由無到有」時期，當了近30年保安員坤哥可謂感受深刻；他在未有最低工資時，尚且可以成家立室，而在最低工資立法後，雖然他成為「受惠者」，但工資增幅卻追不上生活成本的上漲，不但每個工作天都過著「12碼」生涯，就連聖誕節也要加班。今年62歲的坤哥依然努力拼搏，唯一的願望只是希望可以多與兒子共享天倫之樂。

警察曾是坤哥的志願，然而因患上斜視，夢想也終將告吹。（余俊亮攝）

保安員每更工作12小時 行內俗稱的「12碼」

現時香港的大廈保安員幾乎都每更工作12小時，行內俗稱的「12碼」。與球場上閃閃發亮的球星不同，保安員的「12碼」在前線服務大眾、領取的卻只是微薄的薪水。據立法會文件顯示，2017年間賺取法定最低工資34.5元的僱員，高達63%來自物業管理、保安及清潔服務；而是次的主角坤哥，亦是最低工資的「受惠者」之一。

訪問當日夜幕低垂，保安員坤哥卻才剛剛下班。雖然剛剛捱完一場「12碼」的他已疲憊不堪，但談到過去時坤哥卻滔滔不絕。他憶述，小時候曾志願成為警察，可惜受斜視影響，警察夢也因此告吹。小學畢業後坤哥做過全職倉務員，其後受薪水吸引轉行擔任保安員一職，一晃就是30年。

回想到1989年，坤哥指當年當「12碼」夜更保安，每月工作近30天，薪水為約5,000元，雖然時薪僅約14元，但當年物價相對便宜，收入仍足夠讓他成家立室。

擔任保安工作近30年，30年間坤哥的月薪由當初的5000元月薪，上升到現時約8000元。（余俊亮攝） 然而年月飛逝，如今坤哥今年已62歲，身體亦隨年月老去，積勞成疾，不時要出入醫院。因為坤哥要經常缺勤覆診，需要較彈性的工作環境，最後只好做兼職保安替工，時薪僅得最低工資34.5元。 他提到，現時的確是多勞多得，過去曾經最少一個月上班12日，最多可以上班25日：「平時6000幾元，多嘅就8000幾元。」擔任保安工作近30年，當年的5000元月薪尚足夠生活，現時的8000元比當年更「唔見駛」，坤哥說，單單計上租金及飲食，薪金已花去了一大半。

薪金近乎月月清 一個10元麥包頂三餐

坤哥薪金雖低，但責任重大。坤哥與妻子育有兩個兒子，分別就讀中小學，一家四口居於公屋，因妻子需要在家照顧兩個小孩，兒子的書簿費、課外活動費用、一家租金、膳食、交通等開支等等等等，統統都由坤哥一肩扛起。以微薄的工資撐起一頭家，坤哥為節省開支，上班前唯有煮個即食麵，又因為上班地點不定，大廈不一定有微波爐供保安使用，午餐少不免要在外用膳；下班則只好盡早趕回家吃飯，能省就省。

然而除了眼疾，從事保安行業多年的坤哥可謂五癆七傷，因需經常站立令腳部經常發炎，甚至不時扭傷腰部。每當受傷患病，家計更支雪上加霜；他直言情況幾近「月月清」，根本沒可能有儲蓄，每每到月底荷包差不多見底，坤哥只好靠10元一個的大麥包作為三餐充飢。工作雖苦，坤哥但求兩個兒子可以快點自理自立，讓妻子可以投入職場，幫補家計。

最低工資傳將加至37.5元，雖有不滿，但坤哥指只可以無奈接受。（余俊亮攝） 最低工資委員會早前提交調整建議到行政會議，有傳指最低工資將由現時的34.5元上升至37.5元， 加幅達8.7%，為歷來最高。然而作為「受惠者」，坤哥始終認為加幅仍不足以應付一個家庭生活：「食個飯最平都30、40元，（最低工資）應起碼加到40至45元。」 期望歸期望，現實歸現實，坤哥為照顧一家生活，也只得繼續努力工作。為了家庭，他甚至直言「有得返30日會返足30日」。他又認為，「唔接受（最低工資加幅）佢唔畀你都得」，形容加幅3元只是政府施捨，即使多不情願，坤哥也只好無奈接受：「好過冇」。

65歲近在眼前，坤哥本應退休，享受天倫之樂，惟坤哥認為現時退休保障不足：「政府根本鼓勵長者退而不能休。」而被政府形容為退休生活支柱的強積金，也不見得每個人都可以豐收退休；他反映強積金的實際狀況是「每年都唔見錢，不如放入自己戶口自己儲仲好。」退而不能休，似乎成為坤哥的無奈現實。

對生活捉襟見肘的坤哥來說，談「未來」恐怕是太遙遠，而聖誕將至，坤哥卻不能與其他人一樣回家歡渡佳節，因為今年聖誕與冬至時間接近，他表示「冬至好多人都要返鄉下探親，所以聖誕節保安呢一行好缺人手。」

而坤哥作為替工，加上年關逼近，自然希望多勞多得，多賺錢過年。密密麻麻的更表下，只剩下12月23日可與兒子及太太享受一天的天倫之樂，聖誕節則要在工作中渡過。說到底，坤哥不求大富大貴，他只希望65歲後能夠好好生活，不用再忙碌得透不過氣；也希望可以趁兒子尚年輕，多抽空盡一個父親的責任，陪伴他們成長。