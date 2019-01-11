【包山王索償案】黎志偉稱意外後多病纏身　私人教練工作也要停

因交通意外而下肢癱瘓的「包山王」黎志偉，向兩司機索償千萬案續審，黎供稱，雖然意外發生於8年前，但他身上的後遺症不絕，包括骨痛、神經痛及尿道感染等，需多次入院進行手術。他亦因身體狀況，自覺未必再有能力當教練。而他索償項目中，亦包括要住較遠離村屋的屋苑，因坐輪椅的他，不時要面對遭野狗吠撲向上來的危險。

黎志偉稱近年身體不斷轉差，他已自覺不能再當教練。（資料圖片）

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本案原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。意外發生於2011年12月9日，黎駕駛電單車於屯門公路中線行使時，遭首被告的車輛突然切線撞到原告，他倒地後再遭次被告的車輛撞到。惟控辯雙方就意外的責任問題未能達成共悉而需開庭審訊。

連私人教練工作亦要停

黎志偉今繼續作供，他透露在2017年至2018年期間多次就壓瘡問題進行手術，雖然在壓瘡問題出現前，他仍擔當攀石私人教練，但他的身體已出現不少健康問題，包括骨痛、神輕痛及尿道感染，有時亦因為電梯問題無法出門而需要取消課堂。黎稱他的身體在2016年經常出現這些毛病，他自覺無法再擔任教練，故逐步停止擔任私人教練。

協會只是因情義保留其牌照

被問到未來有否任何計劃再任教練，黎回道，雖然現在仍持有攀石教練牌照，但不確定未來是否有能力再執教鞭，又指總會也是看在情義份上，暫時保留其牌照，未來仍是未知之數。再者，牌照規定他需要在另一名健全的教練在場下，才可以任教，但學員只會支付一個教練的費用，他任教成本會令其收入「好低好低微」。

近數年接受多次手術

黎又指，他於2015年在屯門醫院診治時出現失誤，院方在他第三次進行X光檢查時，才發現他的膀胱有「雞蛋咁大既膀胱石」，最終發現膀胱石時，院方承認出現醫療失誤，3名醫生輪流向他道歉，並在翌日安排手術，但院方醫療失誤卻令他整年持續遭受痛楚煎熬，經常發燒及出現尿道感染，需要不斷服止痛藥。另外，他由2017至今在公立醫院就壓瘡問題進行達6次手術，但壓瘡傷口仍未痊癒，故他希望接受私人機構更好的治療。

野狗會吠及撲向輪椅人士

就住屋問題而言，代表被告的大律師質疑為何他在申索書內提到希望搬到屯門的瓏門屋苑，而非同區的豫豐花園，黎直言豫豐花園雖鄰近輕鐵站，但常人也需要10至15分鐘，他坐著輪椅則需要雙倍時間，且該屋苑近村屋，不時會有野狗出現，野狗會向輪椅吠，甚至會撲向他或追著輪椅，故他會避免接受這些範圍。

案件編號：HCPI 1235/2014