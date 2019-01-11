【包山王索償案】同路司機遇涉案兩車　一車爬頭另一司機只穿拖鞋

因交通意外而下肢癱瘓的「包山王」黎志偉，向兩司機索償千萬案續審。在車禍發生後經過意外現場的目擊者表示，看到其中一名肇事車輛亮起剎車燈並冒白煙，肇事司機從車下來查看傷者情況，目擊者留意到司機當時穿著拖鞋。

證人周國威稱他留意到當天次被告的車速高，之後留意到首被告穿拖鞋下車。（李慧娜攝）

原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。

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次被告所駕車輛車速高

證人周國威供稱，2011年12月9日晚上駕駛七人私家車返家途中，在屯門公路快線行駛時，看到次被告的車輛車速很快地靠近，周遂切線至中線繼續行駛，讓次被告的車輛「爬頭」。

見首被告穿著拖鞋下車

周續指，切至中線行駛後1至2分鐘，便看到前方有車亮起剎車燈並冒白煙，他接著停了下來，看到首被告從司機位下來，當時首被告腳上穿著拖鞋，周看到首被告先到車頭觀察傷者情況，再走到車尾觀察一隻跌在馬路上的鞋。

好奇路上有隻鞋

周表示他及後便切到快線離開意外現場，此時亦留意到次被告的車輛停在右邊路肩，及一輛電單車在左邊路肩。

法官詢問為何周當時會特別留意到首被告穿著拖鞋，周回道因他當時亦好奇為何有鞋在路上，而首被告同時正在查看該鞋，故同時察覺首被告穿著拖鞋。

案件編號：HCPI 1235/2014