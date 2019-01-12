大埔蓬萊閬苑梅花搶先開花　市民趕賞花：估唔到咁燦爛！

「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香！」寒冷天氣孕育出燦爛梅花，能在和暖的香港看梅花盛放十分難能可貴，得益於元旦期間的清涼天氣，大埔運頭塘鳳凰山蓬萊閬苑的4棵梅花已經綻放，迎來今年第一片梅花海，繁花如雪，飄香處處。近日已有不少攝影愛好者及惜花人，搶先前往賞花。 由於香港梅花花期為1月至2月初，花開花落短短約一個月，最繁盛的賞花期不過一周，周末假日不妨尋訪美景。

鳳凰山廟的梅花盛放，梅花撲鼻香。（張浩維攝）

已開花五成 過多八日料「滿開」

蓬萊閬苑位於大埔半山洲鳳凰山上的一座66年歷史道觀，供奉呂祖、觀音及關帝等。40年前開始種下第一棵梅樹，至今有四棵。梅花花色雪白，本月初開始開花，周遭梅香撲鼻。

蓬萊閬苑負責人葉太表示，因為香港天氣溫暖，廟內的梅花原本仍較為疏落，但去年1月天氣寒冷，梅花盛放，吸引攝影愛好者及賞花人士到來拍攝。今年雖然較為暖和，但元旦前後的清涼天氣，令花海再臨，現時已開花五成，估計約八日後最茂盛，「開齊就雪白一片」，但整個花期短短約三周，月底便凋零。

↓↓蓬萊閬苑昨日（11日）梅花開花情況↓↓

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王先生從網上得悉道觀內梅花盛放，昨即抽空前來拍攝。（張浩維攝） 攝影發燒友影花影到日落 道觀內梅花盛放的美景在社交群組廣傳，不少攝影發燒友慕名而來。其中王先生在Facebook上看到同好分享照片，遂於昨日（11日）約2時前來拍攝梅花，「估唔到真係開得咁燦爛！」他預計拍攝時間約兩小時，日落前離開：「影相唔會攰！」

張小姐：「我非常之鍾意，梅花氣質好。」（岑卓熹攝） 另一攝影愛好者張小姐特別由西環前往大埔拍攝梅花，決定由下午2時開始「影到冇太陽」為止，她笑着說：「香港好少有梅花，我非常之鍾意，梅花氣質好，好冷傲孤清！」 加設圍欄以防賞花人跌下小山坡 負責人葉太強調，很歡迎市民前來道觀賞梅拍照，但不少人過於專注拍攝，忽視小山坡的危險性，為此她今年加上圍欄以策安全，她又提醒山間入夜路黑，日落前宜盡早下山。

↓↓大埔太和農墟昨日（11日）梅花開花情況↓↓

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太和農墟大門旁大梅樹 過多一周才開花

另一賞梅勝地大埔太和農墟則種有最少7棵梅樹，農墟內的數棵梅樹已見白色梅花，吸引相思雀、白頭鵯、鵲鴝（豬屎喳）在枝頭肆意採食花蜜。而每年最惹人驚嘆、在大門旁的大梅樹初冒花蕾，負責人馮樹發估計，再待一周梅花才會怒放，最美的賞花期僅一周。

至於嘉道理農場的粉紅梅花仍未開始開花，發言人表示，目前難以估期何時開花，據往年經驗賞花期在農曆年前，提醒市民留意嘉道理農場Facebook或網頁上的梅花開花指數。

↓↓去年大埔太和農墟及嘉道理農場梅花開花情況↓↓

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樹藝師：開花七成最啱觀賞

樹藝師吳英嬋表示，白色的梅花為單瓣、接近原生品植，而粉紅梅花可能是單瓣或重瓣，為栽培種，由花開至凋謝完整花期約一個月，開花指數70%以上最茂盛，賞花期不過約一周。她指，香港天氣較暖，能開出梅花極為難得，所以賞梅的地方不多。