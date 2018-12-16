賞花賞葉一定要同人逼？　專家：兩大因素阻在港種觀賞樹

踏入12月中旬，大欖郊野公園楓葉轉紅，吸引大批遊人蜂擁而至，此景見怪不怪。有專家分析，本港受城市原有發展及對植物的認知兩大因素所限，以致未能廣種開花觀賞植物。若要如日本般漫山櫻花，更是不可能。 發展局就指， 一直鼓勵部門種植多元化的樹種，即將發布的「街道選樹指南」中會包含顯花效果的品種，如水黃皮、樹頭菜、水石榕、大頭茶和台灣欒樹等。

洋紫荊是香港法定代表花卉，亦是香港市花。（張浩維攝）

觀賞樹木定義廣泛，本港暫時未有官方定義。發展局指，可一般理解為美麗和具觀賞價值的樹木。雖然樹木的形態、樹葉的特色等都有觀賞價值，但經與市民溝通所得，一般最容易聯想到的「觀賞樹」都是開花品種，例如黃花風鈴木、串錢柳、洋紫荊等。長春社總監蘇國賢指出，「開花」是觀賞樹木的其中一個指標，而在園境範疇有一定理解和認知的植身，如鳳凰木、洋紫荊、宮粉洋蹄甲等都可場歸類觀賞樹。在廣闊層面而言，只要有觀賞性就可，如傘形的榕樹。

蘇國賢表示，城市原有發展限制了本港觀賞樹的種植。(張浩維攝) 不過，偶爾只在城市一隅發現開花樹，而非一大片呈現，何解？蘇國賢認為，城市原有發展限制了本港觀賞樹的種植。他解釋，本港城市綠化存在多年，只有在植物死亡後，才可補種新植物，因此亦只能零散種植。即使土木工程拓展署於2004年起開始為市區訂定整體綠化大綱，一些歷史悠久的已發展區，如油尖旺區，亦只可在車道中間種植，作分隔之用。如要像太子道西廣種樹頭菜，或旺角廣華醫院前種植一列木棉樹，實在少見。

將軍澳的香港單車館公園種了十多棵櫻花，開花時總吸引大批遊人前往賞花。（資料圖片／倪清江攝） 新發展區方面，2014年啟用的香港單車館公園是較成功的例子，公園內約有10棵櫻花，每年春季開花總吸引大批遊人到訪。不過，興日本滿山櫻花相比，相形見拙。蘇國賢指，種植櫻花需要良好的泥土，以種植於山上為佳，因為可方便去水。他記得到日本賞櫻時，看到每棵櫻花都有名牌，清晰寫明其品種。反觀香港，只籠統叫「櫻花」。他心中萌起一個念頭：「唔好學人講話，我（香港）要好似日本咁種櫻花！」

昂平櫻花遭「山竹」蹂躪 土拓署未評估能否如期開花

事實上，本港除了將軍澳單車公園外，亦曾於昂坪種植400棵櫻花。但記者於5月到當地視察發現，不少幼樹樹枝未開花已被吹至折斷，泥土更藏有建築廢料。事隔半年，櫻花又經過超強颱風「山竹」吹襲，會否於明年春季準時開花成疑問。土木工程拓展署承認，在颱風「山竹」襲港後，有部分新種的櫻花樹受損，已安排承辦商跟進修剪斷枝等修復工作。而新種植的櫻花幼樹，正適應新環境，署方會繼續安排承辦商為櫻花樹進行定期的施肥及護養工作。 而昂平所種的櫻花品種花期一般由冬末至春季，由於開花情況會受環境氣候等因素影響，土拓署未有對明年開花的情況作出估算。

中大生命科學學院退休教授趙紹惠就指，除非香港興建新公園或作重園景改動，否則亦難以呈現「日本風情」。她舉例，動植物公園和青衣公園都種有楓香，但該處本身已種有一定數量樹木，因此未能廣種楓香。

發展局回應指， 一直鼓勵部門種植多元化的樹種，即將發布的「街道選樹指南」涵蓋80種適合香港街道種植的樹木，當中有顯花效果的品種包括水黃皮、樹頭菜、水石榕、大頭茶和台灣欒樹等，具觀賞價值之餘，亦能適應市區環境。

↓↓↓部份香港觀賞植物↓↓↓